Santo André promove ações de prevenção ao HIV e ISTs no Dezembro Vermelho

A Secretaria de Saúde de Santo André promove durante o mês de dezembro ações de prevenção ao HIV e a outras ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) em apoio ao Dezembro Vermelho, campanha de conscientização global e que está instituída oficialmente no dentro do calendário nacional desde 2017.

O objetivo é alertar e conscientizar sobre formas de contágio e tratamento. Serão mais de 40 iniciativas intensificando e ofertando testes rápidos de HIV, Hepatite B e C e Sífilis, entre outros; além de palestras, rodas de conversa, ações em locais vulneráveis e no Terminal da Vila Luzita.

“Existe um alinhamento internacional das instituições e organizações focado nas ações de conscientização. O HIV tornou-se uma condição de saúde crônica administrável e permite que as pessoas convivam com o vírus em uma vida longa e saudável. Santo André tem trabalhado intensamente na busca da eliminação da transmissão vertical do HIV, Sífilis e ISTs; além de melhorar continuamente o tratamento destas pessoas e o serviço público oferecido ao cidadão”, pontua o secretário de Saúde, Gilvan Júnior.

Internacionalmente existe um plano de ação para a prevenção, controle do HIV e infecções sexualmente transmissíveis com objetivos até 2030, que busca reduzir a incidência de novas infecções por HIV, a mortalidade e complicações relacionadas às ISTs. Recentemente, o Ministério da Saúde premiou Santo André com o “Selo de Boas Práticas Rumo à Eliminação da Transmissão Vertical de Sífilis”. A cerimônia de certificação será sexta-feira (8), no auditório do TCU (Tribunal de Contas da União), em Brasília.

Os testes rápidos para detecção das doenças podem ser realizados em todas as unidades de saúde, mediante agendamento. Especificamente no mês de dezembro, os sete territórios da cidade contarão com atividades e serviços voltados ao andreense para prevenção do HIV e ISTs. Confira as atividades:

Território 1 – Na US Vila Lucinda, acontece o “Quem ama fica sabendo”, até sexta-feira, onde haverá testagem e distribuição de preservativos das 9h às 16h. Na unidade Moysés Fucs haverá teste rápido disponível na quinta-feira (7), na sala de coleta, a partir das 7h. Nesta quarta-feira (6), a Policlínica Parque Novo Oratório promove palestra e testagem, às 14h.

Território 2 – A US Jardim Alzira Franco promoverá palestras e testagem entre os dias 14 e 18, a partir das 13h30. A unidade João Ramalho realizará ação na Escola Nagib com os profissionais da educação realizando testes, passando orientações e informações para que estas possam ser replicadas aos jovens e alunos. A USF Ana Maria promoverá testagem na Praça Elis Regina, no Parque Capuava, das 9h às 11h30, na sexta-feira. A USF Sorocaba promoverá testagem na praça pública, em frente à unidade, no dia 14 de dezembro. Já a USF Jardim Santo Alberto oferecerá teste rápido aos pacientes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) e aos professores do Centro Educacional de Santo André (Cesa) Santo Alberto, no dia 14.

Território 3 – A US Centro promoverá orientações para a prevenção de ISTs e testagem nesta quarta-feira, das 9h às 11h, no Centro POP (Avenida Queiros dos Santos, 737) e no dia 18, das 10h30 às 13h, no restaurante Bom Prato (lateral, na Rua Cesário Mota). A US Campestre fará ação no dia 13, junto à ocupação do Movimento de Trabalhadores Sem Teto (MTST), na Alameda Roger Adam, e realizará palestra de prevenção e distribuição de preservativos masculinos e femininos, no dia 20, na Igreja Santo Antônio.

A US Vila Guiomar fará testagem nos dias 5, 6, 13 e 14, em áreas vulneráveis na Praça Tamarutaca e nas ruas Samuel Ribeiro, Embaúba, Princesa Maria Sofia e na própria unidade. A USF Valparaíso realizará palestras, orientação e testes rápidos nos dias 5, 8 e 19.

Território 4 – A US Paraíso realizará testagem no dia 13, na Rua Votuporanga, 160, das 10h às 15h, e no dia 18 fará divulgação informativa com a distribuição de kits e preservativos no Habib’s da Avenida Pereira Barreto. A unidade Jardim Bom Pastor oferecerá testes rápidos e distribuição de preservativos no dia 14, às 14h. A US Jardim Alvorada promoverá roda de conversa e testes em uma empresa da região, no mesmo dia, na Avenida Andrade Neves, às 13h30. A USF Vila Linda promove testagem na Sociedade Amigos Jardim do Estádio Adjacências (SAJEA), na Rua Ingá, 379; na Instituição Nosso Lar, na quinta-feira e no dia 19 com o grupo de gestantes da Igreja Assembleia de Deus, na Avenida Antônio Cardoso, 979.

Território 5 – A USF Jardim Carla oferecerá consulta médica, teste rápido e palestra de prevenção no dia 6 na Igreja de São Geraldo (Avenida Queirós Filho, 2.765) e nos dias 12 e 14, atrás do campo de futebol da Vila Guaraciaba, na altura do número 2.200 da Avenida Valentim Magalhães. A US Humaitá fará orientação sobre ISTs, tuberculose, vacinas e teste rápido na Escola Ondina Rivera Miranda (Rua Marquês de Alegrete, 305), na quinta-feira (7). A US Cidade São Jorge realizará teste rápido, distribuição de preservativos e orientação sobre práticas sexuais seguras na Emeief Comendador Piero Pollone, na Rua Bocaina, quarta (6) e quinta (7), na Rua Pernambuco, 168 e no Núcleo Sementinha, que fica na Rua Goiás, 62.

Território 6 – A US Vila Luzita promoverá ação informativa sobre ISTs, distribuição de preservativos e teste rápido no Terminal da Vila Luzita na sexta-feira, das 8h às 16h. A unidade Jardim Irene fará palestra de prevenção ao HIV e teste rápido no dia 12; além de testagem na comunidade, com mesa de Pit Stop para os comerciantes na Estrada da Cata Preta, dia 19. A USF Cipreste montará um stand de testagem no trevo da Rua Amazonas, na sexta-feira. A USF Cruzado fará teste rápido na Igreja da Rua Toledana, 100, e na própria unidade, no dia 14.

Território 7 – A USF Parque Miami faz testagem (HIV, Sífilis, HCV E HBSAG) e distribuição de preservativos no dia 13, em local de grande movimento, no ponto de ônibus na altura do número 5.151 da Estrada do Pedroso e Rua do Brejo.

Balanço Novembro Azul – Na mobilização da Secretaria de Saúde de Santo André com os cuidados da saúde masculina, marcada pelo movimento Novembro Azul, de conscientização para o câncer de próstata, as unidades de saúde realizaram mais de 2,2 mil testes de PSA. O exame é a coleta de sangue que mede a quantidade de uma proteína produzida pela próstata e níveis altos dessa proteína podem significar câncer, mas também doenças benignas. A confirmação se dá por meio de uma biópsia. Em qualquer caso de alteração, todos os andreenses terão encaminhamento para o procedimento.