Santo André projeta 200 quilômetros de asfalto novo nos próximos quatro anos

Programa de modernização e recapeamento asfáltico de Santo André, o Rua Nova segue avançando em todas as regiões da cidade. Funcionários e máquinas permanecem trabalhando para dar sequência ao planejamento de, até 2028, chegar a mais 200 quilômetros pelo município.

Nesta quinta-feira (16), o prefeito Gilvan Junior esteve na companhia do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, José Antônio Ferreira, para acompanhar de perto os trabalhos na Rua das Laranjeiras, importante via do bairro Campestre, que serve inclusive como rota alternativa à Rua das Figueiras para acesso à Avenida Prestes Maia.

O programa, aliás, já havia recuperado outras vias próximas desta região, como as ruas das Jabuticabeiras, do Contorno, Jequitibás e Maria Ortiz.

“O programa Rua Nova continua aqui no bairro Campestre. Serão 15 quilômetros de asfalto neste mês de janeiro e 200 quilômetros até 2028. Se ainda não chegou a determinada rua, com certeza vai chegar”, destacou o prefeito andreense. “O trabalho não pode parar”, emendou José Antônio Ferreira.

Durante a visita, o prefeito conversou com moradores, que elogiaram a chegada do Rua Nova à via. “Graças a Deus o asfalto novo chegou. O carro sentia quando a gente andava na rua. Acho que é a primeira vez que vejo uma manutenção assim nos 40 anos que moro aqui”, enalteceu a professora Priscila Glauce de Oliveira, de 42 anos. Sua mãe, Iracema, também aproveitou a presença do chefe do Paço andreense para agradecer e ainda apresentou uma demanda de Mobilidade para melhorar o tráfego no local.

Atualmente, além do bairro Campestre, o Rua Nova tem equipes trabalhando na Vila Guiomar e na Vila Gilda. Posteriormente, serão contempladas vias na Vila Alzira, Parque Novo Oratório, Condomínio Maracanã, Centro e Vila Assunção.

Desde sua implantação, em 2017, o programa Rua Nova já realizou a modernização asfáltica de mais de 400 quilômetros de vias por toda a cidade.



Crédito:Helber Aggio/PSA

Crédito:Helber Aggio/PSA

Crédito:Helber Aggio/PSA

Crédito:Helber Aggio/PSA

Crédito:Helber Aggio/PSA

Crédito:Helber Aggio/PSA

Crédito:Helber Aggio/PSA

Crédito:Helber Aggio/PSA