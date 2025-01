Gilvan Júnior toma posse em Santo André

Aconteceu neste 1º de janeiro de 2025, a cerimônia de posse do prefeito Gilvan Júnior (PSDB) e da vice-prefeita Silvana Medeiros (Avante), conduzida pela vereadora Ana Veterinária (PSD), única mulher eleita no município de Santo André. O evento ocorre Legislativo Municipal e conta com transmissão em tempo real através do canal do YouTube da TV Câmara Santo André.

Gesto de respeito

O vereador Bahia do Lava Rápido (PSDB), que obteve a maior quantidade de votos na cidade, totalizando 10.288, demonstrou um gesto de respeito e valorização da presença feminina na política ao abrir mão de presidir a solenidade.

Agradecimento da vereadora

A vereadora Ana Veterinária expressou sua gratidão pela atitude de Bahia, destacando: “O Bahia gentilmente cedeu o espaço, dele por direito, para eu, a única mulher eleita, conduzir a sessão. Agradeço o gesto”. Ela foi a segunda colocada nas eleições, recebendo 7.137 votos.

Secretariado da Gestão Gilvan

No último dia 17, Gilvan anunciou os secretários que irão compor sua gestão. A maioria dos 29 nomes já faziam parte do governo do ex-prefeito Paulo Serra, reforçando a continuidade administrativa. O prefeito destacou a competência e a experiência de sua equipe, composta por profissionais técnicos que já atuaram ao seu lado em projetos importantes para a cidade. Entre os nomes anunciados estão os vereadores eleitos Professor Jobert Minhoca, Diego Cabral, Almir Cicote e Pedro Botaro. A Subprefeitura de Paranapiacaba e Parque Andreense será comandada por Fabio Picarelli, refletindo a preocupação com a descentralização e o desenvolvimento local.