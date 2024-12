Gilvan anuncia secretários que vão compor sua gestão

Prefeito eleito de Santo André, Gilvan Junior anunciou nesta terça-feira (17) os secretários que vão compor o seu governo a partir do dia 1° de janeiro. Maior parte dos 29 nomes anunciados fazem parte do primeiro escalão do governo do prefeito Paulo Serra.

“Fica muito claro que se trata de um governo de continuidade do que vem sendo realizado pelo prefeito Paulo Serra. Estou feliz por montar uma equipe extremamente técnica e competente e que tenho certeza fará um grande trabalho a partir do dia 1° de janeiro. Muitos destes secretários foram meus colegas durante o governo e me ajudaram a tirar os projetos do papel que melhoraram a vida de quem mora na cidade”, destacou Gilvan.

Entre os nomes anunciados estão os vereadores eleitos Professor Jobert Minhoca, Diego Cabral, Almir Cicote e Pedro Botaro. A recém criada Subprefeitura de Paranapiacaba e Parque Andreense será comandada por Fabio Picarelli.

“Quando iniciei na vida pública, na gestão do prefeito Paulo Serra, sempre entrei para fazer o meu melhor, sempre acordei, fui para a Prefeitura e fiz o meu melhor. Tenho certeza que esse time também tem esse perfil de trabalhar para fazer o melhor para o andreenses”, pontuou Gilvan.

O evento foi realizado no Hotel Go Inn e contou com a presença do prefeito Paulo Serra, da primeira dama e deputada estadual Ana Carolina Serra e da vice-prefeita Silvana Medeiros.

Lista do secretariado 2025-2028

Chefia de Gabinete: Ana Claudia Cebrian Leite

Subprefeitura de Paranapiacaba e Parque Andreense: Fabio Picarelli

Secretaria de Governo, Orçamento e Planejamento Estratégico: Jose Antonio Acemel Romero

Secretaria de Relações Políticas e Institucionais: Donizeti Pereira

Secretaria de Cerimonial, Lazer e Gestão de Eventos: Jessica Pelluzzi Cavalheiro

Secretaria de Comunicação: Edson Salvo

Secretaria de Inovação e Tecnologia: Diego Cabral

Secretaria de Administração e Finanças: Fernanda Sakaragui

Secretaria da Receita e Captação de Recursos: Ivo de Lima

Secretaria de Aquisição e Contratos: Fabiana Bozzella

Secretaria de Assuntos Jurídicos: Caio Costa e Paula

Secretaria de Assistência Social: Ana Claudia de Fabris

Secretaria de Educação: Pedro Botaro

Secretaria de Saúde: Pedro Seno

Secretaria de Cultura: Azê Diniz

Secretaria de Esporte e Prática Esportiva: Prof. Jobert Minhoca

Secretaria de Segurança Cidadã: Telmo Araujo

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego: Evandro Banzato

Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas: Edinilson Ferreira dos Santos

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação: Marilia Camargo

Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos: José Antonio Ferreira

Secretaria de Infraestrutura e Obras: Acácio Miranda

Secretaria de Mobilidade Urbana: Almir Cicote

CRAISA: Reinaldo Messias

Instituto de Previdência de Santo André: Fernando Gomes

Serviço Funerário: Valdir Tirapani

Assessor Especial de Assuntos Comunitários: André Scarpino

Assessor Especial de Relações Institucionais: Leandro Petrin

Assessor Especial de Comunicação do prefeito: Fernando Trindade