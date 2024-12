Dra. Ana Veterinária faz balanço do primeiro mandato em Santo André

Reeleita com 7.137 votos, a vereadora andreense Dra. Ana Veterinária (PSD) fez um balanço do seu primeiro mandato à frente do legislativo. Com mais de 70 projetos de lei apresentados, e 29 leis municipais aprovadas, a parlamentar protocolou 1,5 mil indicações, apurou mais de 2 mil denúncias de maus-tratos e distribuiu em ações cerca de 7 toneladas de ração para cães e gatos.

“A frieza dos números, contudo, esconde a essência do meu trabalho que é estar nas ruas, conversar com o andreense, entender suas demandas e transformar seus pedidos em leis, programas e projetos que levem serviços e mais qualidade de vida para a família andreense”, disse a parlamentar.

Ana Veterinária foi a segunda mais votada na eleição deste ano, a única mulher eleita dentre os 27 vereadores andreenses e a mulher com o maior número de votos nas sete cidades do Grande ABC. A expressiva votação a tornou também a vereadora mais votada na história da região. A atuação da vereadora se baseia na proteção e saúde animal, a saúde humana, segurança pública, proteção à mulher em situação de vulnerabilidade e geração de empregos e renda.

Nessa linha, a vereadora destaca a implantação do Hospital Público Veterinário, que faz atendimento gratuito de consultas, exames e cirurgias. “O Hospital, que ajudei a planejar desde o início, desde as primeiras plantas de como seria o equipamento, já atendeu mais de 7 mil animais. É um sonho dos amantes da causa animal que junto ao prefeito Paulo Serra (PSDB), que encabeçou a ideia, tiramos do papel e tornamos realidade”, pontuou.

Ainda na proteção animal a vereadora cita o programa de castração gratuita, com 300 cirurgias por mês, totalizando mais de 35 mil procedimentos realizados. Lembra da importância do Castramóvel, equipamento que atende os bairros mais afastados da área central, e destaca a Feira de Adoção Eu Amo Eu Adoto, realizada uma vez por mês e que em números absolutos é a maior feira de cães e gatos do estado de São Paulo.

Bastante ativa nas políticas públicas de proteção a mulher, Ana Veterinária luta pela implantação da Delegacia da Mulher de Santo André funcionando 24 horas por dia, sete dias na semana, de forma presencial, uma vez que a grande maioria dos casos de ameaças, agressões e feminicídios acontecem à noite ou aos finais de semana. Procuradora Titular da Mulher da Câmara de Santo André, a vereadora atua na proteção de mulheres vítimas de violência e em situação de vulnerabilidade.

Futuro

Questionada sobre o futuro, a vereadora disse ter muita coisa para colocar em prática em respeito aos mais de 7 mil votos recebidos. “Os últimos anos foram de reconstrução da cidade. A base foi instalada, Santo André voltou a ser referência econômica, a gerar muitos empregos, a ofertar uma gama enorme de serviços para a população e o legislativo fez parte desse processo, pois pela Câmara passam para aprovação os projetos a serem implantados. Agora, o objetivo é manter o modelo de gestão implementado e eu como vereadora lutar pelas minhas bandeiras e projetos propostos, afinal eles foram construídos em cima do que a população me pediu”, explicou.

A parlamentar também falou sobre o amadurecimento político. “Sempre conto que em 2016 me elegi por votos, mas não assumi porque meu partido não fez o coeficiente eleitoral. Daí trabalhei duro por quatro anos na Prefeitura, com 14 departamentos em minha diretoria, o que me proporcionou um aprendizado e uma experiência incríveis, que só fortaleceu meu conhecimento e me forjou para ser eleita vereadora com quase 5 mil votos em 2020, e agora reeleita com mais de 7 mil votos”.

A vereadora disse seguir na base do governo e sobre a nova mesa diretiva na Câmara, para o biênio 2025/2026, pontuou que ainda não é a hora de buscar a presidência. “Pelo contrário, faço parte de um grupo coeso cujo nome foi estudado e validado. A Casa tem um sentimento de continuidade, assim como aconteceu no Executivo, sempre pensando no modelo de gestão que transformou Santo André”, observou. “Como disse anteriormente, tudo tem sua hora certa”, finalizou.