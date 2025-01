Santo André estreia na Série A-2 com derrota fora de casa

Nesta quarta (15), o Santo André enfrentou o Capivariano na Arena Capivari, em sua estreia na Série A-2 do Campeonato Paulista, e saiu de campo com uma derrota por 1 a 0. A partida marcou não apenas o início da competição para ambas as equipes, mas também o primeiro desafio do técnico Gilson Kleina no comando do Ramalhão.

O único gol da partida foi anotado aos 46 minutos do primeiro tempo. O atacante Carlos Eduardo disparou um chute certeiro que superou o goleiro Reynaldo, garantindo a vitória para os anfitriões. Apesar de criar algumas oportunidades de gol ao longo do confronto, o Santo André não conseguiu finalizar com sucesso, esbarrando nas defesas do goleiro Guilherme Nogueira.

Próximo desafio do Santo André

O próximo compromisso do Ramalhão será no próximo sábado, às 15h, quando receberá o Primavera no Estádio Bruno Daniel. O adversário também começou sua trajetória na Série A-2 com um triunfo, vencendo o São Bento por 1 a 0 em Indaiatuba, com gol de Wanderson nos acréscimos da segunda etapa.

Resultados da rodada de abertura

Outras equipes também enfrentaram dificuldades em suas estreias. O Juventus, tradicional clube da Mooca, foi derrotado pelo Linense, em Lins, pelo mesmo placar de 1 a 0, com gol de Edson Cariús aos 31 minutos do primeiro tempo.

A Ferroviária teve uma performance destacada ao derrotar o Votuporanguense por 2 a 0 em Votuporanga. Os gols foram marcados por Jean e Quirino aos 31 minutos da primeira etapa e aos dez minutos do segundo tempo, respectivamente.

Em Presidente Prudente, o Grêmio Prudente também venceu por 2 a 0 contra o São José, com gols de Vitor Braga e Caio Mancha, anotados aos 13 e quatro minutos do segundo tempo.

No jogo realizado na Arena Barueri, o XV de Piracicaba levou a melhor sobre o Barueri com um placar de 2 a 1. Rodolfo e Igor Bolt abriram vantagem para os visitantes, enquanto Paulinho diminuiu para os mandantes no final do primeiro tempo.

A Portuguesa Santista também estreou com vitória, superando o Taubaté por 2 a 1. Tcharlles e Lucas Vieira marcaram para os visitantes, enquanto Allison descontou para os mandantes.

A primeira rodada da Série A-2 se encerrará hoje, às 15h, com a partida entre Rio Claro e Ituano em Rio Claro.