Santo André oficializa a contratação do atacante João Pedro

O Esporte Clube Santo André oficializou nesta sexta-feira mais uma contratação para a sequência da temporada: trata-se do atacante João Pedro, de 22 anos. O jovem jogador chega ao Ramalhão com contrato válido até o fim da Série A2 do Campeonato Paulista, reforçando o elenco na busca pelo acesso.

João iniciou sua carreira no futebol nas categorias de base do Red Bull Bragantino. O atacante ainda teve passagens por Capivariano, Athletic e XV de Jaú e agora inicia sua trajetória defendendo as cores do clube andreense.

Visando encorpar o elenco e dar mais peças ao técnico Gilson Kleina, o Santo André está qualificando seu elenco após a saída de quatro jogadores, que receberam propostas de outras equipes e optaram por se desligar. Recentemente, a equipe do Grande ABC anunciou as contratações do goleiro Carlos Vinícius e do volante Diego Domene.

O Santo André vive seu melhor momento na temporada. O Ramalhão vem de cinco jogos de invencibilidade, com três vitórias e dois empates, o que levou o time à sexta colocação da A2 com 15 pontos. O Ramalhão agora foca em se manter entre os oito melhores para avançar à próxima fase.