Santo André anuncia a contratação do volante Diego Domene

O Santo André oficializou nesta quinta-feira a contratação do volante Diego Domene, de 21 anos. O jovem jogador chega ao Ramalhão com contrato válido até o fim da Série A2 do Campeonato Paulista, reforçando o elenco na busca pelo acesso.

Natural de Campinas-SP, Diego iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base da Ponte Preta, clube que defende desde 2019. Agora, ele traz sua qualidade e determinação para o Santo André, pronto para vestir a camisa Andreense.

Em meio à disputa do torneio estadual, o Ramalhão segue se reforçando após a saída de quatro jogadores do elenco, que aconteceu há pouco mais de duas semanas. Recentemente, a equipe do Grande ABC anunciou a contratação do goleiro Carlos Vinícius, também no sentido de encorpar o elenco.

O Santo André vive seu melhor momento na temporada. A equipe do técnico Gilson Kleina vem de cinco jogos de invencibilidade, com três vitórias e dois empates, o que levou o time à sexta colocação da A2 com 15 pontos. O Ramalhão agora foca em se manter entre os oito melhores para avançar à próxima fase.