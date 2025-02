Santo André anuncia a contratação do goleiro Carlos Vinícius

O Santo André anunciou na noite desta terça-feira (4) a contratação do goleiro Carlos Vinícius, de 26 anos. O atleta chega para encorpar o elenco para a sequência da série A2 do Campeonato Paulista.

Carlos é natural de São Paulo e iniciou a carreira nas categorias de base da Portuguesa. O goleiro soma passagens por Ponte Preta, Boa Esporte, Batatais, Guarulhos e Atlético Muriaé, agora sendo a mais nova contratação do Ramalhão.

Carlos Vinícius chega para disputar posição de titular, uma vez que Reynaldo deixou o clube ainda nesta terça. Além dele, outros três atletas receberam propostas de outros clubes e optaram pelo desligamento do Santo André.

As mudanças no elenco se dão pelos maus resultados recentes do Santo André. Atualmente, a equipe comandada por Gilson Kleina é a vice-lanterna da segunda divisão do Paulistão: em seis jogos, o time tem apenas quatro pontos e ocupa a 15ª colocação.

O Santo André volta a campo nesta quarta-feira (5) para tentar se recuperar na competição. O Ramalhão joga em casa, no Bruno José Daniel, diante do Rio Claro, às 15h, pela sétima rodada da primeira fase do torneio estadual.