Santo André oferece cursos de qualificação em parceria com o Senac

Estão abertas até o dia 14 de fevereiro (quarta-feira) as inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional nas funções de recepcionista e assistente de recursos humanos, além de empreendedor de negócios, promovidas pela Prefeitura de Santo André. A formação é oferecida pela Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego e pela Escola de Ouro Andreense, em parceria com o Senac. A iniciativa tem o apoio da Secretaria de Educação.

As aulas serão realizadas no Centro Público de Formação Profissional (CPFP) João Amazonas, no Jardim Rina, e no Cesa Cata Preta, na Vila João Ramalho. As inscrições são presenciais, devendo ser realizadas diretamente nas unidades. É preciso preencher ficha de inscrição portando RG, CPF e comprovante de residência.

Para quem tem interesse no curso de recepcionista, há 27 vagas para a turma da manhã, das 8h às 12h, no CPFP João Amazonas, além de 40 vagas no período da tarde, das 13h30 às17h30, para a turma do Cesa Cata Preta. A programação do curso traz técnicas de atendimento presencial, virtual e telefônico em empresas e organizações para fazer uma recepção de qualidade aos clientes e ao público em geral. Para se inscrever é preciso ter mais de 15 anos e no mínimo o ensino fundamental II incompleto.

O curso de assistente de recursos humanos oferece 40 vagas para a turma do período da manhã (das 8h às 12h), no Cesa Cata Preta, e 27 vagas para o período da tarde, das 13h30 às 17h30, no CPFP João amazonas. A programação desta formação ensina o profissional a auxiliar nos processos de recrutamento, seleção e integração, na elaboração de planos de cargos e salários e em ações de qualidade e segurança no trabalho. A idade mínima para este curso é de 15 anos, e a escolaridade é ensino médio incompleto.

Os dois cursos têm carga horária de 160h, com aulas de segunda a sexta. Para as inscrições, é preciso comparecer presencialmente ao local do curso munido de RG, CPF e comprovante de residência. As aulas começam dia 1º de março.

Empreendedores – No curso de empreendedor de negócios, que acontece apenas no CPFP João Amazonas, o aluno aprenderá a fazer o plano de negócios para gerar emprego e renda, ajudar no desenvolvimento local e ter sucesso na empresa. Estão disponíveis 27 vagas, para aulas no período da manhã, das 8h às 12h. Para participar é preciso ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental completo.

Entre os tópicos que serão abordados estão como empreender de forma responsável para a sociedade e o meio ambiente, como reconhecer as características do comportamento empreendedor, como criar um plano de negócios para empreender, como criar estratégias de venda usando conceitos e técnicas de marketing e como organizar a parte financeira do negócio, usando ferramentas, técnicas e conceitos de finanças e rentabilidade.

Serviço:

Curso de qualificação profissional

Recepcionista

Das 8h às 12h – CPFP João Amazonas

Das 13h30 às 17h30 – Cesa Cata Preta

Assistente de RH

Das 8h às 12h – Cesa Cata Preta

Das 13h30 às 17h30 – CPFP João Amazonas

Empreendedor de pequenos negócios

Das 8h às 12h – CPFP João Amazonas

Locais das aulas:

Cesa Cata Preta – Estrada Cata Preta, 810 – Vila João Ramalho

CPFP João Amazonas – Rua Antonio Sebastião Esqualize, 1 – Jardim Rina