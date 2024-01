Santo André interdita comércio de sucata por lançamento irregular de esgoto em córrego

Um comércio de sucata localizado na Rua Dolores Duran, no Parque Novo Oratório, em Santo André, no limite com a zona leste de São Paulo, foi interditado nesta sexta-feira (19) por lançamento de esgoto doméstico no Córrego Guaixaya.

O local já havido sido multado pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) em junho de 2023, pelo mesmo crime. À época, recebeu punição de R$ 10.603. Pela reincidência, o valor da multa foi dobrado, chegando a R$ 21.206.

Além do descarte irregular de esgoto, o comércio acumula outras infrações. O estabelecimento, que fica em Área de Preservação Permanente (APP), foi construído desrespeitando a distância mínima estabelecida pelo Código Florestal para córregos abertos. O local fica a menos de 30 e 50 metros das margens dos córregos Guaixaya e Oratório, respectivamente.

Outra infração cometida pelo comércio de sucata são a de operar sem as Licenças Ambiental Prévia, de Instalação e de Operação, emitidas pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) para a atividade de recuperação de materiais plásticos.

Além disso, durante a interdição, realizada pelo Semasa com apoio da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), da Guarda Civil Municipal, agentes da autarquia constataram que no local há lançamento de líquido com restos de resíduos plásticos, o que também é inadequado e pode contaminar o solo.

Em Santo André, o Semasa é responsável por fiscalizar e combater crimes ambientais como descarte irregular de resíduos, supressão de vegetação, queima a céu aberto, descarte e vazamento de produtos químicos, esgoto a céu aberto, emissão de material particulado, poluição sonora, além de caça, pesca e nado em área de manancial.

Os munícipes podem denunciar, de forma sigilosa, pelo site (www.semasa.sp.gov.br/servicos-ao-usuario/) e por meio das redes sociais (@semasasantoandre).