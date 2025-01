Santo André Intelli Anuncia o Quinto Reforço da Temporada: Caio Ferreira

O Santo André Intelli segue reforçando seu elenco para a temporada e anunciou seu quinto reforço: Caio Ferreira, fixo/ala de 22 anos. O jogador, que já passou por importantes equipes do futsal paulista, como o São José Futsal, defendeu o Passo Fundo Futsal na última temporada.

“Estou muito feliz pela oportunidade. A expectativa é a melhor possível. Será uma honra poder defender as cores do Santo André. Espero contribuir muito para a história do Ramalhão e conquistar títulos com essa camisa”, declarou Caio.



Apesar da pouca idade, Caio acumula experiência com passagens por clubes como Tanabi, Brasília, São José e Passo Fundo. Sua versatilidade em atuar tanto como fixo quanto como ala é um dos seus diferenciais.



Com a chegada de Caio Ferreira, o Santo André Intelli dá continuidade à reformulação do elenco, liderada pelo treinador Douglinhas. A renovação do grupo ocorre após a saída de vários atletas, que marcaram uma temporada de destaque para a equipe.



*FICHA TÉCNICA*



Nome: Caio Ferreira

Nascimento:19/01/2002

Posição: Fixo/ala

Altura: 1,76m

Clubes: Tanabi, Brasilia, São José e Passo Fundo.