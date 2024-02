Santo André inicia Operação Volta às Aulas com foco na travessia segura

A Prefeitura de Santo André iniciou nesta semana a Operação Volta às Aulas, voltada para a travessia segura de pais e alunos no retorno da rotina escolar. Os agentes de educação de trânsito e do Departamento de Engenharia de Tráfego (DET) foram destacados para atuar na porta das escolas e realizar o trabalho educativo.

A operação tem o objetivo também de orientar a comunidade escolar sobre a necessidade de se adotar comportamentos seguros em relação à mobilidade urbana. Essas medidas colaboram também para melhorar o fluxo de veículos no entorno das escolas, reduzindo os índices de acidentes de trânsito.

Para atender as unidades escolares, foram mapeados pontos estratégicos da cidade para distribuir as ações, que contam com a colocação de faixas, banners e distribuição de material informativo e digital, disponível nos canais oficiais da Prefeitura de Santo André e no site da Gerência de Educação de Trânsito do município.

A campanha deste ano também vai orientar os motoristas a respeito do transporte seguro de crianças, com o uso do dispositivo de segurança (cadeirinha ou assento de elevação), além de realizar o desembarque pelo lado da calçada evitando a parada em fila dupla e o respeito à faixa de pedestres.

As campanhas de trânsito realizadas em Santo André sempre buscam sensibilizar e orientar sobre as boas práticas de segurança no trânsito. A Operação Volta às Aulas é realizada pela Secretaria de Mobilidade Urbana, por meio do Departamento de Projetos Especiais em Mobilidade e da Gerência de Educação de Trânsito.