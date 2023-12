Santo André inaugura Paço Encantado com espetáculo emocionante e dá início ao Natal Solidário

A magia do Natal chegou com tudo em Santo André. Na noite desta sexta-feira (1º) foi inaugurada a estrutura do Paço Encantado, transformando a esplanada andreense em um local mágico e repleto de experiências e emoções.



A chegada do Papai Noel em grande estilo (de tirolesa desde o prédio do Executivo) marcou o início das festividades natalinas, com direito a muitos sorrisos e muitas luzes – que se multiplicavam nos olhos emocionados do público que lotou o espaço e não esqueceu das doações para a campanha do Natal Solidário, que serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade.

Chegada do Papai Noel ao Paço Municipal – Eduardo Merlino/PSA

O prefeito Paulo Serra, acompanhado da primeira-dama Ana Carolina Serra e da filha Maria Carolina, deu o ‘start’ para as celebrações. “As festas de Santo André têm conceito solidário. É muito legal ver a alegria das pessoas, o espírito natalino e a solidariedade: arrecadar e ajudar quem mais precisa”, destacou o chefe do Paço andreense.

“Nossa equipe, que é espetacular, vem cada vez mais melhorando, trazendo experiências de locais como Gramado, e Santo André foi agregando atrações, tecnologia, forma de interagir com as pessoas, e sempre com a solidariedade”, continuou o prefeito Paulo Serra. “E hoje é só o começo do maior Natal da história de Santo André. Estamos felizes em ver as pessoas felizes e, principalmente, ajudando”.

O evento de abertura começou com um elfo contando uma história. Pouco a pouco, ele foi iluminando todos os elementos que compõem a estrutura do Paço Municipal. Até que chegou o grande momento: a aparição do Papai Noel, que desceu de tirolesa do prédio do Executivo até a Câmara. Depois, surgiu de uma caixa de presente gigante sobre o palco junto de noeletes e do Ursolino. Por fim, um coral trouxe clássicos natalinos que emocionaram os presentes.

Até 24 de dezembro, ao lado do espelho d’água do Paço Municipal, estarão à disposição do público um carrossel, uma roda gigante, uma árvore de Natal gigante de 22 metros de altura e um grande Ursolino, mascote do Fundo Social de Solidariedade de Santo André.



Além disso, a estrutura conta com a Fábrica do Papai Noel, na qual crianças podem montar seu boneco de neve, barraquinhas de alimentação, neve artificial – especificamente para esta atração é necessário realizar inscrições pelo site www.santoandrenatalsolidario.com.br

Boneco de neve na apresentação do Natal Solidário 2023 – Eduardo Merlino/PSA

“Este é um evento é para toda cidade de forma indistinta, ou seja, as crianças poderão brincar, porque as atrações são gratuitas. De 2017 para cá o conceito de solidariedade não se perdeu, independentemente do tamanho da festa, o que a gente fica feliz é que cada vez mais Santo André está participando e sendo solidária”, exaltou Ana Carolina Serra, idealizadora do Natal Solidário.

A participação tem cunho solidário e sugere-se a doação de 2kg de alimento não perecível para ingresso nas atrações – o montante será revertido à campanha do Natal Solidário, o qual vai ajudar aproximadamente 50 mil pessoas em situação de vulnerabilidade por meio das 123 entidades assistenciais.

Mais atrações – A partir deste sábado (2) e até 23 de dezembro, o Parque Celso Daniel será uma extensão da Lapônia em território andreense. A cidade oficial do Papai Noel inspirou a decoração da área verde de Santo André, contando inclusive com a Vila de Natal e a Casa do Bom Velhinho. Serão diversos espaços encantadores e mágicos, propícios a fotos e memórias para todas as idades.

Também neste sábado se inicia o tour pelas vias andreenses do Trenó Natalino itinerante, que vai percorrer ruas e avenidas de todas as regiões da cidade – o itinerário consta no site www.santoandrenatalsolidario.com.br. Todos os dias até 23 de dezembro, das 14h às 20h, o veículo levará o Papai Noel e seus ajudantes para espalhar alegria por Santo André.