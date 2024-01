Santo André garante recursos para subsidiar habitação para mais de 2,5 mil famílias

A Prefeitura de Santo André recebeu nesta terça-feira (16) novos aportes de recursos para fornecer cartas de crédito para aquisição de moradias populares por meio do programa Casa Paulista, do Governo do Estado. Estes recursos vão subsidiar moradias populares para famílias de baixa renda, nos mais de 2,5 mil imóveis que estão em construção na cidade.

O programa estadual disponibilizou ao todo 12.349 subsídios habitacionais em todo o Estado de São Paulo, equivalente a R$ 148,7 milhões, para que famílias com renda de até três salários mínimos consigam realizar o sonho da casa própria.

“Temos um compromisso com a pauta da habitação, com a produção de novas casas e também com o maior programa de regularização fundiária já realizado em nossa cidade, onde serão entregues neste ano 10 mil novas escrituras definitivas aos moradores da nossa cidade”, afirmou o prefeito Paulo Serra, que esteve presente no Palácio dos Bandeirantes.

O governador Tarcísio de Freitas pontuou, durante o evento, sobre o aumento da construção de novas moradias. “Queremos e vamos ter uma forte produção habitacional por meio de todas as frentes possíveis, como provisão direta da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), parcerias público-privadas e do programa Casa Paulista”, frisou.

O Casa Paulista, por meio da modalidade Carta de Crédito Individual (CCI), é um programa de fomento que concede subsídios habitacionais para famílias com renda de até três salários mínimos em empreendimentos autorizados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no âmbito de financiamentos da Caixa Econômica Federal.

Encontro com governador – Durante a visita ao Palácio dos Bandeirantes, o prefeito Paulo Serra participou de encontro com o governador Tarcísio de Freitas e abordou temas relacionadas à habitação. Um dos assuntos foi o projeto de implantação de uma floresta urbana no Jardim Santo André, que tem o objetivo de aliar preservação do meio ambiente e combate a ocupação irregular.

“Fui reforçar para o governador a importância que é essa sintonia com o governo na área de regularização fundiária. E também apresentei para ele um projeto que já foi premiado inclusive, da floresta urbana lá no CDHU do Jardim Santo André, que é uma remodelação de todo aquele projeto habitacional do CDHU e que precisa do Governo Federal, da Prefeitura e do Governo do Estado para ser viabilizado”, comentou o prefeito Paulo Serra.

Regularização fundiária – O programa de regularização fundiária realizado em Santo André, em parceria com o Cidade Legal, do Governo do Estado, já contemplou mais de 10 mil famílias em diversos bairros da cidade nos últimos anos e esse processo será agilizado ainda mais em 2024.

No último mês de dezembro mais escrituras foram entregues, desta vez para moradores do Núcleo Nova Conquista, localizado no Jardim Teles de Menezes.