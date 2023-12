Santo André entrega Prêmio Excelência em Gestão

Mais de 600 pessoas compareceram à sexta edição do prêmio Santo André Excelência em Gestão, que foi realizada no salão de festas do Primeiro de Maio Futebol Clube na noite desta quinta-feira (30). Criado em 2017 com o objetivo de estimular o empreendedorismo e valorizar a parceria do poder público com a iniciativa privada, o evento premiou com troféu 44 empresas entre as cerca de 200 participantes.

“O Prêmio Excelência em Gestão 2023 se tornou o Oscar da micro e da pequena empresa na nossa região. Na noite desta quinta fomos brindados com a presença de mais de 600 pessoas, a quem aproveitamos para agradecer pela parceria e proximidade. A cada dez empregos criados no nosso país, oito são gerados na micro e na pequena empresa. Por isso é importante não só estar próximo e melhorar o ambiente de negócios, mas reconhecê-los e parabenizá-los pelo excelente esforço e trabalho contínuo nesse processo de aprimoramento da gestão de seus negócios”, disse o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

O prêmio Santo André Excelência em Gestão é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, em parceria com a Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), Primeiro de Maio Futebol Clube, startup D+P, Receptiva Eventos, Sebrae, Senac, Senai, Sicredi, Tecmobile, Totus e USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul).

Além de reconhecer os destaques do ano e fomentar o empreendedorismo, o prêmio também tem como objetivo incentivar o empreendedor andreense a melhorar os níveis de competitividade da empresa. Por isso, para participar, os empresários precisaram preencher o diagnóstico de “Maturidade Empresarial”, desenvolvido com o apoio metodológico da USCS e da plataforma analítica da startup D+P Soluções Empresariais. Os participantes receberam uma análise detalhada de seus negócios, com informações sobre os seus pontos fortes e onde é preciso melhorar.

São as respostas a estas questões que determinam se a empresa será reconhecida em alguma das categorias da premiação, já que a cada questão é atribuída uma pontuação. As três categorias premiadas com troféu são Mérito Excelência em Gestão, Mérito Médias e Grandes Empresas, além de Mérito em Inovação. As empresas que mais pontuaram, bem como homenageados e parceiros, receberam troféus e as outras ganharam certificados.

Mérito Excelência em Gestão – Na categoria Excelência em Gestão, a Vitoriano Cosmaker recebeu o prêmio como melhor MEI (Microempreendedor Individual). Crislaine Viana Delatin ME, Dantas e Guazzeli Restaurante Eirelli, Felipe Ferreira da Silva, Makyuner Professional e Villare Pizzaria, foram destaques entre as empresas do segmento comércio. No segmento Indústria, os destaques foram para Camila Cristina Menezes Pereira, Facine Indústria, Luma Eletromecânica, MMP Materiais Pedagógicos e Movelaria França.

Entre as empresas do setor de serviços foram premiadas as empresas Arte & Vida Clínica Multidisciplinar, Azul Services e Solutions Ltda, Overjump, Henrique André Cordeiro e HS Contábil.

Autoware Comércio e Serviços de Desenvolvimento Ed Software Ltda, Apponta.ME – Relógio de ponto e controle de Jornada, Redrade Comércio e Assessoria à Informática Ltda, Universaúde – Informação em Gestão, Trabalho e Educação e a WL Solutions Ltda, receberam troféu na subcategoria startup.

Na subcategoria Benchmark, onde se encaixam as empresas que alcançaram o mesmo mérito por dois anos seguidos, estão a Clínica de Psicologia e Psicanálise Integração Ltda, Engiar Mega Polo de Ensino e OOOPS! Buffet Ltda ME

Mérito Médias e Grandes Empresas – Na categoria Compromisso Médias e Grandes Empresas, os troféus foram entregues para Candinho Assessoria Contábil Ltda, Condomínio Shopping ABC, Contec Organização Contábil Ltda, ABC Aprendiz – Centro Social de Educação para o Trabalho e RA Lopes Assessoria Imobiliáris;

Mérito em Inovação – Nesta categoria, os troféus foram entregues para GM, Insider Store, Grand Plaza Shopping, Prometeon, YMEC, Braskem Autoscience, Bioativos, Hion, Kron, Gitly, Deutsche Telecom e Festo.