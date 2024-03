Santo André empossa representantes do Fórum de Paranapiacaba

A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, empossou nesta semana os 32 integrantes, entre titulares e suplentes, do Fórum de Paranapiacaba. A solenidade ocorreu na última quarta-feira (27) no Galpão de Eventos, na Rua da Estação, na parte baixa da Vila.

Do total de 16 titulares, oito representantes são da sociedade civil, escolhidos em consenso através de assembleia geral; três são de conselhos de Paranapiacaba, sendo um do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), um do Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo) e um do Comdephaapasa (Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André); e cinco representam o poder público municipal, indicados pela Secretaria de Meio Ambiente.

“A criação do Fórum é muito importante para a Vila. Sempre existiu, mas nunca foi colocado em prática. Não há espaço mais democrático do que esse, com a participação da sociedade civil, empreendedores e poder público. Nos últimos anos foram mais de 100 intervenções em Paranapiacaba, tendo o Iphan como um dos maiores parceiros. Hoje a Vila ocupa um lugar merecido no cenário nacional”, afirma o secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli.

O Fórum, instituído pelo artigo 87, incisos I e II, da Lei 9.018 de 21 de dezembro de 2007, é de natureza consultiva e caráter público. Trata-se de um instrumento de participação social que visa a aproximação do poder público com a sociedade civil para assuntos relacionados à preservação histórica, cultural e de desenvolvimento sustentável de Paranapiacaba.

O objetivo é realizar reuniões ordinárias e extraordinárias para fortalecer ações de educação patrimonial, ambiental e para o turismo local; articular a cadeia econômica e turística; acompanhar, analisar e opinar sobre projetos, obras e intervenções.

Outras atribuições do Fórum são sugerir e encaminhar projetos de lei e decretos aos poderes Executivo e Legislativo, bem como convocar audiências públicas relacionadas aos assuntos em questão.

Val Matos, guia turístico e representante da sociedade civil, lamentou os anos de abandono local desde que o Fórum foi instituído, em 2007. “Somente nessa gestão começou um trabalho legal. Paranapiacaba é tombada. Cabe a nós inserir a Vila nos debates e lutar pelo crescimento. Temos várias empresas ao redor que podem colaborar. A Unipar, por exemplo, possui vários programas de formação de jovens fora daqui. Precisamos criar ações para atrair os jovens para a Vila. E com a reinauguração do Cine Lyra vamos ganhar um espaço para realizar as atividades”, comentou.

Integrantes – Os representantes do poder público no Fórum de Paranapiacaba, respectivamente titulares e seus suplentes são: Eric Lamarca e Paulo Henrique Borges de Oliveira; Carmen Jane e Leandro Bevilacqua, Carlos Eduardo Palazzi e Vera Lúcia Freire de Mello, Guilherme Ribeiro de Souza Pinto e Raissa da Mota Silva; e Leandro Wada Simone e Glaucia de Carvalho Ribeiro.

Como representantes da sociedade civil tomara posse: Zilda Maria Bergamini e Alexandre Oshiro; Patrícia Menezes e Patrícia Martins Loro; Marcos Messucce e Sandra Aleixo; Val Matos e Wagner Freiidinger; Valter Mendes e Romário Pandolfi, além dos representantes do segmento empresarial Aladino Pisaneschi Neto e Rafael Pandolfi (CPTM); Maria Dias e Aline Guedes (MRS); e Wagner Freitas (Unipar).

Representando os conselhos tomaram posse: Anderson Luiz Felix de Sá e Alessio Tenório das Torres (Iphan); Keli Katsurayama e Amer Nagib Moussa Jr (Condephaat); além de Thais Fátima dos Santos Cruz e Silvia Helena Passarelli (Comdephaapasa).