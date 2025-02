Santo André e Sabesp cadastram famílias para tarifa social de água e esgoto

A Secretaria de Assistência Social de Santo André e a Sabesp estão realizando busca ativa de famílias para acesso à tarifa social na conta de água e esgoto. A iniciativa visa recadastrar quem tem direito ao benefício, mas não está inserido no Cadastro Único. Os usuários que se adequarem à lei terão 50% de desconto na conta da água e esgoto.

Historicamente, a Sabesp sempre manteve um programa de tarifa social que oferece condições especiais para famílias de baixa renda. No entanto, após aprovação da Lei 14.898 de 13 de junho de 2024, que instituiu a nova política de tarifa social de água e esgoto em todo território nacional, para se ter direito ao benefício tornou-se obrigatório que o cidadão esteja inserido no Cadastro Único. Com a alteração, cerca de 12 mil famílias andreenses elegíveis perderam o benefício.

Com o objetivo de reverter essa situação, as ações foram cuidadosamente elaboradas para incluir essas famílias no Cadastro Único, permitindo que elas possam novamente usufruir do programa de tarifa social. O cadastramento está sendo realizado em conjunto com a Sabesp e conta com o apoio de equipes capacitadas para orientar e facilitar o processo. Com a ação, a estimativa é de que ao menos 4 mil famílias sejam alcançadas.

“Nosso papel enquanto município é facilitar o processo para que as famílias elegíveis possam receber o benefício o quanto antes. Este é o objetivo deste trabalho em conjunto com a Sabesp, uma vez que cabe a nós a inserção destes munícipes no Cadastro Único”, explica a secretária de Assistência Social de Santo André, Ana Claudia de Fabris.

A Prefeitura de Santo André mantém pontos permanentes de cadastramento do CadÚnico nos seis Cras (Centros de Referência de Assistência Social) da cidade: Vila Luzita, Jardim Cristiane, Centro, Marek, Utinga e Alzira Franco, que funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Confira abaixo o cronograma completo das atividades de busca ativa, das 9h às 16h:

– De 18 a 22 de fevereiro | Rua da Vargem, s/n – Sítio dos Vianas (altura da praça ao lado das quadras de futebol)

– De 24 de fevereiro a 1º de março | Associação Eucaliptos – Estrada Cata Preta, s/n – Vila João Ramalho

– De 3 a 8 de março | Rua Itabaiana, 178 – Vila Guiomar / Tamarutaca

– De 10 a 15 de março | Associação Eucaliptos – Estrada Cata Preta, s/n – Vila João Ramalho

– De 24 a 29 de março | Associação Igreja Azul – Rua São Sebastião, 72 – Vila Linda

– De 31 de março a 5 de abril | Fazendinha – Travessa Fazendinha, 5 – Miami Riviera / Pintassilva



Crédito:Alex Cavanha/PSA

