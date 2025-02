Cadastro Único vai contar com novo portal para gestores a partir de março

O Sistema de Cadastro Único (CadÚnico) está prestes a passar por uma significativa reformulação, sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O objetivo central dessa reforma é aprimorar a segurança e a eficiência no combate às fraudes, bem como promover uma integração mais eficaz com outras bases de dados do Governo Federal. Além disso, espera-se que os processos de atualização cadastral e o atendimento ao cidadão se tornem mais ágeis e otimizados. É importante ressaltar que as famílias já cadastradas não precisam realizar nenhuma ação para se adequar às novas mudanças, mantendo o acesso aos benefícios normalmente. O lançamento oficial do novo sistema ocorreu em Brasília, no dia 18 de fevereiro.

A proposta é automatizar o preenchimento das informações das famílias, minimizando erros e tornando o atendimento na rede do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) mais eficiente. As integrações de dados, que anteriormente levavam meses para serem concluídas, poderão agora ser realizadas em poucos dias graças à nova metodologia automatizada. O sistema também introduzirá uma plataforma dedicada à gestão de riscos e monitoramento, visando garantir a eficácia e prevenir fraudes cibernéticas.

Letícia Bartholo, secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único do MDS, destacou que essas inovações reafirmam o direito das famílias ao acesso aos benefícios sociais. Segundo ela, “o novo cadastro é uma grande entrega. Ele facilitará tanto a vida dos responsáveis pelo cadastramento quanto das famílias que buscam se cadastrar, tornando todo o processo mais rápido e eficiente”.

Além de servir como um mecanismo para inclusão e atualização de informações, o Novo Cadastro Único será composto por um portal integrado que oferecerá plataformas de capacitação, relatórios analíticos e gestão de riscos.

Com a reforma, quando um operador preencher o campo referente ao Cadastro de Pessoa Física (CPF) do beneficiário, informações provenientes de diversas bases do Governo Federal serão processadas automaticamente. Isso inclui dados sobre óbitos e nascimentos, Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), Receita Federal e Previdência Social.

A nova base de dados será armazenada pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev). Rodrigo Assumpção, presidente da Dataprev, enfatizou que as melhorias trarão agilidade e capacidade analítica superior ao sistema. “A consolidação deste cadastro representa um grande avanço para a sociedade brasileira, permitindo integrar um dos maiores cadastros do país com outros já existentes na Dataprev“, afirmou Assumpção.

Atualmente, cerca de 90 milhões de pessoas estão inscritas no CadÚnico, abrangendo mais de 40 milhões de famílias em todos os municípios brasileiros.

Para garantir uma implementação eficaz do novo sistema, gestores e operadores do Cadastro Único nas unidades de assistência social receberão treinamento especializado. Karleany Gonçalves, coordenadora de Transferência de Renda da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF), já iniciou o processo de capacitação para sua equipe. Aproximadamente 200 técnicos dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e Centros Especializados em Assistência Social (Creas) participaram recentemente de um seminário voltado para as mudanças no sistema. “Estamos desenvolvendo um documento técnico para orientar todas as unidades envolvidas no processo”, ressaltou Gonçalves.

A implementação do novo sistema também visa proporcionar maior facilidade tanto para os cidadãos quanto para os servidores envolvidos no cadastramento. Adolf Almeida, assistente social em um CRAS do Distrito Federal, acredita que as mudanças promoverão agilidade no atendimento. “Frequentemente, os cidadãos não conseguem recordar o valor exato da renda recebida durante o ano. O novo sistema evitará que eles precisem retornar à unidade para fornecer essa informação“, exemplificou Almeida.

A nova plataforma permitirá ainda a formação contínua dos operadores através da modalidade de ensino a distância, assegurando que os 40 mil profissionais envolvidos no cadastro estejam sempre atualizados. Com cerca de 9,5 mil postos dedicados ao cadastramento em todo o país, essa inovação promete otimizar a capacitação dos servidores.

No que tange à gestão municipal, o novo CadÚnico incluirá uma plataforma para geração de relatórios analíticos que permitirá aos municípios trabalharem com as informações do cadastro para aprimorar suas políticas públicas. Kelly Duarte, assessora na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos em Rio Grande (RS), afirmou que todos os funcionários do Cadastro Único na região participarão da capacitação sobre o novo sistema: “Os atendimentos se tornarão mais ágeis; acredito que essa inovação facilitará muito a atualização cadastral da população”.

No município goiano de Cavalcante, onde a maioria da população é composta por quilombolas Kalunga, Ana Maria de Souza destacou que as melhorias trarão facilidades significativas para a equipe responsável pelo Programa Bolsa Família: “Embora desafiador, a nova ferramenta facilitará nosso trabalho diário ao oferecer dados atualizados em tempo real”.

Outra funcionalidade relevante é a possibilidade de acesso ao formulário do Cadastro Único offline em dispositivos móveis. Essa opção é crucial para coletar dados em áreas sem acesso à internet; os entrevistadores poderão transferir as informações coletadas diretamente ao portal assim que chegarem à unidade de trabalho.

Importante destacar que os formulários impressos continuarão disponíveis como alternativa para inscrição e atualização das informações das famílias quando necessário.

O Cadastro Único funciona como um registro público eletrônico destinado à coleta e disseminação de informações socioeconômicas sobre famílias de baixa renda que desejam acessar programas sociais. Letícia Bartholo ressaltou: “Este cadastro é uma tecnologia social reconhecida mundialmente; com as inovações implementadas, estamos levando-o a um novo patamar tecnológico até 2025″.

No âmbito federal, mais de 40 programas sociais estão vinculados ao Cadastro Único, incluindo iniciativas como o Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Programa Cisternas entre outros.”