Santo André disponibiliza 560 vagas para oficinas do projeto Territórios de Cultura

A Prefeitura de Santo André abriu inscrições para preencher 560 vagas de oficinas do projeto Territórios de Cultura. Serão disponibilizadas 21 atividades distribuídas em 12 bairros da cidade. A ação da Secretaria de Cultura andreense visa articular ações de formação cultural e artística que contemplem todo o município.

As oportunidades são para oficinas de diversas linguagens como teatro, violão, viola caipira, percussão, capoeira, canto, contação de histórias, histórias em quadrinhos, dança contemporânea, dança do ventre e rap – ritmo e poesia.

O início das aulas será no mês de abril, conforme o dia e horário de cada atividade. Para se inscrever, basta preencher o formulário (https://bit.ly/TerritoriosdeCultura2024) com as informações pessoais. No caso de mais de uma inscrição, o formulário deverá ser preenchido novamente.

Não é necessária nenhuma experiência prévia para participar das oficinas. Para mais informações, basta ligar no telefone 4438-5021 ou mandar e-mail para territorios.culturaz@gmail.com.

Confira as atividades do projeto Territórios de Cultura:

Capoeira com Messias Beiço

2ª feira, das 14h às 17h – 15/4 a 11/11/24

Local: Centro de Dança (Rua Eduardo Monteiro, 410 – Jardim Bela Vista)

A partir de 10 anos

Dança do ventre Sahar Fouad

2ª feira, das 18h às 20h – 15/4 a 11/11/24

Local: Cesa Vila Palmares (Rua Armando Rocha, 220 – Vila Palmares)

A partir de 14 anos

Rap – Ritmo e Poesia com Arnaldo Tifu

2ª feira, das 19h às 21h – 15/4 a 11/11/24

Local: Espaço A Casa (Avenida Industrial, 1.740 – Bairro Campestre)

A partir de 14 anos

Violão com Gustavo Monteleone

3ª feira, das 14h às 17h – 9/4 a 12/11/24

Local: Cesa Cata Preta (Estrada do Cata Preta, 810 – Vila João Ramalho)

A partir de 10 anos

Violão com Gustavo Monteleone

3ª feira, das 18h às 21h – 9/4 a 12/11/24

Local: Cesa Parque Andreense (Rua Astorga, s/nº – Parque Andreense)

A partir de 10 anos

Canto com Fabio Martins

3ª feira, das 19h às 21h – 9/4 a 12/11/24

Local: Cesa Vila Sá (Avenida Nova Iorque, s/nº – Vila Sá)

A partir de 10 anos

Teatro para a terceira idade com Osni Rossi

4ª feira, das 14h às 16h30 – 10/4 a 13/11/24

Local: Cesa Vila Humaitá (Rua Guerra Junqueira, 366 – Vila Humaitá)

Público-alvo: terceira idade

Teatro com Osni Rossi

4ª feira, das 19h às 21h30 – 10/4 a 13/11/24

Local: Espaço A Casa (Avenida Industrial, 1.740 – Bairro Campestre)

A partir de 13 anos

Roteiro de histórias em quadrinhos com Marcel Melinsky

4ª feira, das 19h às 21h – 10/4 a 13/11/24

Local: Espaço A Casa (Avenida Industrial, 1.740 – Bairro Campestre)

A partir de 14 anos

Danças folclóricas árabes com Maya Torres

4ª feira, das 19h às 21h – 10/4 a 13/11/24

Local: Centro de Dança (Rua Eduardo Monteiro, 410 – Jardim Bela Vista)

A partir de 16 anos

Violão com Ton Abidjan

5ª feira, das 14h às 17h – 11/4 a 14/11/24

Local: Cesa Parque Erasmo (Rua Ipanema, 253 – Parque Erasmo Assunção)

A partir de 12 anos

Violão com Ton Abidjan

5ª feira, das 18h30 às 21h30 – 11/4 a 14/11/24

Local: Biblioteca do Jardim Santo Alberto (Rua Petrogrado, s/nº, Jardim Santo Alberto)

A partir de 12 anos

Contação de histórias com André Orbacan

5ª feira, das 19h às 22h – 11/4 a 14/11/24

Local: Espaço A Casa (Avenida Industrial, 1.740 – Bairro Campestre)

A partir de 15 anos

Capoeira com Messias Beiço

6ª feira, das 10h30 às 12h – 12/4 a 15/11/24

Local: Escola Estadual Lacerda Franco (Avenida Ford, s/nº – Paranapiacaba)

A partir de 10 anos

Capoeira com Messias Beiço

6ª feira, das 13h30 às 15h – 12/4 a 15/11/24

Local: Escola Estadual Lacerda Franco (Avenida Ford, s/nº – Paranapiacaba)

A partir de 10 anos

Canto com Miryan Lopez

6ª feira, das 17h às 19h – 12/4 a 15/11/24

Local: Cesa Jardim Irene (Rua Caminho dos Vianas, s/nº – Jardim Irene)

A partir de 12 anos

Teatro adolescente com Daniel Gregório

6ª feira, das 18h30 às 20h30 – 12/4 a 15/11/24

Local: Biblioteca do Jardim Santo Alberto (Rua Petrogrado, s/nº – Jardim Santo Alberto)

De 12 a 18 anos

Viola caipira com Leandro de Abreu

6ª feira, das 18h às 21h – 12/4 a 15/11/24

Local: Cesa Vila Humaitá (Rua Guerra Junqueira, 366 – Vila Humaitá)

A partir de 10 anos

Percussão Maracatu Nação com Audrey Bessa

Sábado, das 10h às 13h – 13/4 a 16/11/24

Local: Cesa Vila Sá (Avenida Nova Iorque, s/nº – Vila Sá)

A partir de 15 anos

Canto com Miryan Lopez

Sábado, das 14h às 16h – 13/4 a 16/11/24

Local: Cesa Vila Linda (Rua Rolândia, 115 – Jardim Alvorada)

A partir de 12 anos

Oficina em lista de espera (de acordo com o surgimento de novas vagas, a equipe da Secretaria de Cultura entrará em contato).

Dança contemporânea e improvisação com Stefani Bohatir

5ª feira, das 19h30 às 21h30 – 11/4 a 14/11/24

Local: Espaço A Casa (Avenida Industrial, 1.740 – Bairro Campestre)

A partir de 15 anos