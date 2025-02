Santo André cria plano de ação durante transição do sistema do Cadastro Único

A Prefeitura de Santo André criou um plano de atendimento durante a transição do sistema do Cadastro Único previsto entre os dias 28 de fevereiro e 16 de março, conforme anúncio do Governo Federal.

“Estamos nos antecipando a qualquer problema que possa ocorrer durante esse período de transição na tentativa de minimizar os possíveis contratempos para as famílias que estão em busca de auxílio e dependem deste trabalho”, afirma a secretária de Assistência Social, Ana Cláudia de Fabris.

Diante do cronograma de alteração apresentado pelo Governo Federal, a Secretaria de Assistência Social, por meio do Departamento de Gestão do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), elaborou um plano de atendimento para que a inscrição e atualização de famílias não sejam interrompidas durante o período.

O Governo Federal informou que a partir de 1º de março o novo sistema poderá ser usado no modo off-line e todos os Cras (Centros de Referência de Assistência Social) onde o Cadastro Único é efetuado (Alzira Franco, Centro, Cristiane, Marek, Utinga e Luzita) passarão a realizar, por meio de tablet, o cadastramento das famílias neste modelo. Desta maneira, quando a plataforma ficar disponível em 17 de março, todos os dados inseridos serão sincronizados ao banco de dados de forma automática.

Em caso de problemas na operação no modo off-line, as equipes da Secretaria de Assistência Social darão continuidade aos atendimentos de forma manual, sem interrupção do serviço prestado aos andreenses. Além disso, no caso de a plataforma não importar corretamente os dados coletados entre 1º e 16 de março, as famílias serão novamente entrevistadas após a finalização da implantação do novo sistema, prioritariamente em domicílio.

Atualmente o Cadastro Único é operado pela Caixa Econômica Federal e será substituído por um novo aplicativo que funcionará no Portal de Gestão do Cadastro Único, sob responsabilidade da Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social).