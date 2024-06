Santo André conquista terceira vitória consecutiva na LNF ao derrotar Esporte Futuro por 3 a 2

Ontem (22), a equipe do Santo André visitou o Esporte Futuro no Ginásio Alcides Pan Toledo e saiu vitoriosa pelo placar de 3 a 2, em partida válida pela 12ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). Com esta vitória, o time andreense engatou a terceira vitória consecutiva.

Os gols do Santo André foram marcados por Mancine, Xaropinho e Israel, enquanto Gustavo e Renatinho anotaram para o Esporte Futuro.

Com esta vitória, o Santo André subiu para a 18ª posição na tabela geral da liga, com 12 pontos, ficando a apenas 3 pontos da zona de classificação para os playoffs. Vale destacar que a equipe chegou a ficar 50 dias sem vencer na competição, amargando a penúltima colocação. No entanto, com mudanças na comissão técnica e a chegada de Douglinhas, a equipe do ABC Paulista está em franca recuperação e já mira a zona de classificação.

A partida começou com domínio do Santo André, que abriu o placar logo no início com Mancine, após uma finalização de Luquinhas que bateu nas duas traves, sobrando no pé do fixo. Posteriormente, Xaropinho iniciou a jogada, fez uma tabela com Luquinhas e recebeu para finalizar no ângulo, marcando um golaço e ampliando para 2 a 0. Antes do fim do primeiro tempo, a equipe da casa conseguiu equilibrar o jogo e descontou, fazendo 2 a 1.

No segundo tempo, a partida se manteve equilibrada. Faltando 7 minutos para o fim, o pivô Israel finalizou na segunda trave após uma assistência de Xaropinho, ampliando o placar para 3 a 1. Próximo ao final da partida, o Esporte Futuro fez o segundo gol, mas não conseguiu o empate, encerrando o jogo em 3 a 2 para o Santo André.

Próximos Confrontos

O Santo André enfrenta uma sequência de jogos crucial para suas aspirações na competição. Os próximos confrontos incluem o Minas Tênis Clube, em casa, em 1 de julho; o Marreco, fora de casa, em 9 de julho; e a Assoeva, em casa, em 15 de julho. Esses jogos serão fundamentais para as ambições da equipe andreense na temporada da Liga Nacional de Futsal.