‘Bandas da Cidade’ agita o Cine Theatro Carlos Gomes neste fim de semana

O cenário musical do ABC estará em evidência em mais uma edição do festival Bandas da Cidade, que acontece neste final de semana (dias 27 e 28), no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André. A classificação etária do evento é 12 anos e a entrada é solidária (sugere-se biscoitos salgados e doces).

Serão 15 grupos de diversos estilos musicais que prometem agitar o público, das 15h às 21h, em ambas as datas. E em comum entre eles: o fato de serem majoritariamente bandas de Santo André, mas com convidados também de São Caetano e São Bernardo.

O objetivo do evento é abrir espaço para bandas independentes e novos artistas, que têm a oportunidade de apresentar suas músicas autorais inéditas e projetos e gravações em estúdio.

Estarão no palco as bandas Contra Compo, JPS Band, Imperium D, Low Dog, Gloria 14, Agente Vermelho, Monosolo, Hipnoid, Chuva Rubra, Exumia, Gin Tonica, Presságio, Medit, Chaos Wizard e Remanescentes

Programação:

Sábado, 26 de outubro:

15h30 – Contra Combo

16h00 – JPS Band

16h40 – Imperium D

17h20 – Low dog

18h00 – Gloria 14

18h40 – Agente Vermelho

19h20 – Monosolo

20h00 – Hipnoid

20h40 – Chuva Rubra

Domingo, 27 de outubro

17h30 – Exumia

18h00 – Gin Tonica

18h40 – Presságio

19h20 – Medit

20h00 – Chaos Wizard

20h40 – Remanescentes

Serviço

Bandas da Cidade

Datas: 26 e 27/10 (sábado e domingo)

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Flaquer, 110 – Centro – Santo André

Classificação etária 12 anos

Entrada gratuita/solidária