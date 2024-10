Paço de Santo André recebe nova edição do Oktobeersfest

Já tradicional em Santo André, a Oktobeersfest chega à cidade novamente neste final de semana, em sua sexta edição. A festividade acontece no estacionamento do Paço Municipal no sábado (26) e no domingo (27), das 12h às 22h, com diversas tendas gastronômicas, food trucks, cervejas artesanais e muita música ao vivo.

A entrada será de dois quilos de alimento não perecíveis. Os itens serão doados ao Fundo Social de Solidariedade, que atende famílias em situação de vulnerabilidade no município, por meio de mais de 100 entidades assistenciais.

“Desde o início deste festival sempre mantivemos o objetivo principal que é arrecadar alimentos e ajudar os que mais precisam. No mais, o evento traz alegria, diversão e atividades para todas as idades, além dos pets. Será um final de semana para que a família andreense confraternize”, disse o prefeito Paulo Serra, ressaltando que haverá também área kids para a criançada, mesas e cadeiras em áreas cobertas, além de banheiros químicos.

A programação musical do sábado começa às 13h com a banda Folking Heads. Já às 15h30 é a vez do Ramones Cover (Gabba Gabba Hey). A partir das 17h45 começa a apresentação do The Cure (Untitled). Encerrando o sábado, às 20h, será a vez do Rammstein Cover Brasil. O DJ Kelly Silva anima os intervalos.

No domingo, o grupo Ton Cremon dá a primeira chamada nas atrações musicais, às 13h. Em seguida sobe ao palco a banda Monalliza (tributo a Tim Maia), às 15h30. A partir das 17h30, é a vez do Especial Earth, Wind & Fire (banda Let’s Groove). Por fim, às 20h, Rodrigo Santos canta The Police, Barão Vermelho e Cazuza. Nos intervalos, o DJ Batman solta o som.