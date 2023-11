Santo André celebra Dia Internacional da Cidade Educadora

Nesta quinta-feira (30), em celebração ao Dia Internacional da Cidade Educadora, Santo André reforçou seu compromisso de construir uma cidade mais inclusiva, criativa, educadora e culturalmente dinâmica. Para marcar a data, a Secretaria de Educação realizou diversas atividades na Sabina Escola Parque do Conhecimento com a participação de alunos, profissionais da rede municipal de ensino e autoridades.

Durante a cerimônia, que neste ano traz o tema “Cultura, fonte de criação e aprendizagem na Cidade Educadora”, o secretário de Educação, Almir Cicote, fez a leitura da Carta da Cidade Educadora. O documento exprime o compromisso do município quanto aos valores e princípios desta iniciativa, alinhados com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável.

“Nossa equipe é a força que transforma sonhos em realidade. Tenho muito orgulho em fazer parte desse time, contribuindo diariamente para construir o futuro dos nossos pequenos. Seguiremos trabalhando e investindo na formação de cidadãos plenos, capazes de sonhar, aprender e transformar o mundo. Juntos, estamos construindo uma cidade mais educadora, mais acolhedora e mais inspiradora para todos”, destacou Cicote.

A iniciativa da Associação Internacional das Cidades Educadoras (Aice) integra uma celebração mundial que conta com a participação de mais de 500 municípios de 35 países desde sua primeira edição, ocorrida em 1990.

O objetivo é criar consciência sobre a importância da educação e dar visibilidade ao compromisso do governo municipal e outros agentes sociais como vetores geradores de bem-estar, convivência, prosperidade e coesão social.

Na ocasião, o vice-prefeito Luiz Zacarias ressaltou a importância da iniciativa. “Parabéns a todos os profissionais da Educação pelo trabalho e dedicação na evolução em diversas áreas do ensino. É mérito também da comunidade escolar que contribui para que a Educação continue fazendo a diferença”.

O evento também foi marcado pela apresentação da fanfarra dos estudantes da Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Prof. Antonio de Campos Gonçalves. Na ocasião, foram destacados serviços ofertados em diversos equipamentos da Educação da cidade, como o Departamento de Educação Infantil e Fundamental (Deif), Departamento de Educação Inclusiva, Escola Municipal de Educação Ambiental (Emea) Parque Tangará – Parque Escola, Sabina, Centros Educacionais Santo André (Cesas), Departamento de Jovens e Adultos (Deja), Centro de Educação para Mobilidade (Cem) e Escola de Ouro Andreense.

Divididos em diversas turmas, os alunos participantes do evento puderam explorar os espaços da Sabina, visitar a minicidade de Santo André, além de conferir uma exposição com o bicho-pau e invertebrados da Emea Parque Tangará – Parque Escola.

Já os alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) de Santo André estavam preparados para atender os visitantes com serviços de corte de cabelo, spa das mãos e degustações culinária.

Concurso internacional – Em 2022, Santo André recebeu reconhecimento internacional durante o XVI Congresso Internacional de Cidades Educadoras em Andong, na Coreia do Sul, com o projeto “Emea – Parque Escola: boas práticas de educação para uma cidadania plena e sustentável”. A iniciativa andreense recebeu um diploma por ter ficado entre os dez programas selecionados no Prêmio Cidades Educadoras.

Aice – Fundada em 1994, a Associação Internacional das Cidades Educadoras é uma entidade sem fins lucrativos constituída como uma estrutura permanente de colaboração entre governos locais que se comprometem a seguir os princípios inscritos na Carta das Cidades Educadoras. Qualquer governo local que aceite este compromisso pode converter-se em membro ativo da Associação, independentemente das suas competências administrativas.