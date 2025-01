Santo André busca primeira vitória contra lanterna Taubaté na Série A-2

Após um início desanimador na Série A-2 do Campeonato Paulista, onde contabiliza apenas um ponto, o Santo André se prepara para enfrentar o Taubaté em uma partida decisiva marcada para hoje, às 15h, no Estádio Bruno Daniel. Com uma campanha que inclui um empate e uma derrota, a equipe ocupa a modesta 13ª posição na tabela e busca urgentemente reverter essa situação.

Confronto direto pela reação

A expectativa para esta partida é alta, especialmente considerando que o Santo André e o Taubaté ainda não conhecem a vitória nesta competição. Enquanto o Ramalhão saiu de campo com um empate sem gols contra o Primavera na última rodada e uma derrota apertada por 1 a 0 para o Capivariano, o Taubaté amarga duas derrotas: uma de 2 a 1 para a Portuguesa Santista e outra ainda mais contundente, por 3 a 0, diante do São José.

Com isso, a equipe taubateana ocupa a lanterna da competição, sem nenhum ponto conquistado até o momento. Este cenário apresenta uma oportunidade ímpar para o Santo André garantir os três pontos e iniciar sua escalada rumo à classificação entre os oito primeiros colocados, objetivo almejado pela comissão técnica e pelos torcedores que sonham com um retorno à elite do futebol paulista em 2026.

Reflexos nas escalações

No que diz respeito à formação da equipe, o técnico Gilson Kleina pode trazer de volta ao time titular o atacante Ariel, que estava suspenso devido à expulsão sofrida na estreia. A confirmação da escalação, no entanto, ainda não foi divulgada oficialmente.

Por outro lado, o Taubaté enfrenta desafios adicionais. O técnico Alberto Felix expressou preocupação com a falta de opções no elenco, já que apenas 19 dos 26 jogadores permitidos foram inscritos para a competição. Isso pode impactar diretamente no desempenho da equipe durante as partidas.

Com um clima de expectativa e necessidade de vitória pairando sobre o Estádio Bruno Daniel, tanto Santo André quanto Taubaté sabem que este confronto poderá ser crucial para as aspirações de ambos os clubes na sequência do torneio.