Santo André abre inscrições para próxima edição do Canja com Canja

Estão abertas as inscrições para músicos interessados em participar da próxima edição do projeto Canja com Canja, que será realizada no dia 21 de fevereiro. A iniciativa, sucesso entre os anos de 2000 e 2010, reúne músicos e bandas interessados em se apresentar e dar uma “canja” para mostrar seu som.

Canja é uma expressão muito comum no universo musical e significa uma pequena mostra da produção do artista. Esta primeira edição do ano acontecerá no espaço externo do Saguão do Teatro Municipal, às 19h.

As inscrições podem ser realizadas até domingo (28), por meio da plataforma CulturAZ, onde está disponível a convocatória completa: https://culturaz.santoandre.sp.gov.br/oportunidade/1729/. Para se credenciar, os interessados deverão estar inscritos na plataforma CulturAZ.

O ‘Canja’ promove o encontro da plateia com uma diversidade de músicos e estilos musicais, em cinco apresentações de 20 minutos cada selecionado. Ao final, será servida a tradicional canja de galinha (com opção vegana) ao público.

Poderão se inscrever, gratuitamente, bandas ou músicos brasileiros e residentes na cidade de Santo André ou região metropolitana de São Paulo. Os resultados da seleção serão publicados na plataforma CulturAZ em até dez dias antes de cada edição.

Criado com o objetivo de ser uma mostra permanente da produção local ao promover um espaço de encontro para artistas da música em geral, dando oportunidade a novas bandas e proporcionando o encontro de grupos já consagrados da cidade e região, o projeto Canja com Canja – uma realização da Secretaria de Cultura – voltou em novembro de 2023, com o objeto de fazer um resgate desta proposta.

A ideia é retomar a oportunidade de encontros musicais e favorecer a cena artística da cidade, oferecendo espaço com infraestrutura para que os artistas possam apresentar seus trabalhos para um público diversificado.