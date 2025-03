Santo André abre inscrições para o Festival Sabores da Cidade

O setor gastronômico de Santo André, um dos que mais cresceu nos últimos anos, já pode começar a se mobilizar. Estão abertas, até as 22h do dia 17 de abril, as inscrições para a segunda edição do Festival Sabores da Cidade, que vai acontecer de 12 de maio a 11 de junho. As inscrições devem ser feitas por meio do link: http://acesse.santoandre.br/InscricaoFestival2025. A participação não terá custo para o estabelecimento.

Poderão participar bares, restaurantes, lanchonetes e similares, devidamente credenciados no Cadastro Municipal de Turismo (CADASTu). Os estabelecimentos participantes precisarão montar prato ou combo, de acordo com o perfil gastronômico do estabelecimento, a preço promocional.

A iniciativa, uma realização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego em parceria com a Secretaria de Comunicação, tem como objetivo incentivar o desenvolvimento do turismo regional pela promoção do setor gastronômico, projetar Santo André no cenário gastronômico regional, estadual e nacional, bem como promover oportunidades de emprego, trabalho e renda à população por meio do fomento ao setor gastronômico.

A divulgação do festival vai ser realizada pela Prefeitura de Santo André e pelos estabelecimentos, por meio de redes sociais, hotsite, outdoors, prismas de mesa, banners e cartazes. A convocatória com os detalhes sobre o Festival pode ser consultada em: https://www3.santoandre.sp.gov.br/turismosantoandre/editais-e-programas-permanentes/

O festival é uma iniciativa da Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, e conta com apoio do Sebrae, Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação), da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André) e do Sintragastroh (Sindicato dos Trabalhadores no Comércio e Serviços em Geral de Gastronomia, Alimentos Preparados, Bebidas a Varejo e Meios de Hospedagem de Santo André e Região).

Um total de 94 estabelecimentos do segmento gastronômico de Santo André participou do Festival Sabores da Cidade no ano passado. Entre eles estavam: Açaí da Barra, Bar Figueiras, Bardalino, Bilu Coffee and Cake, Boteco Maria, Botequim Carioca, Caiana Buffet Express, Camargo’s – Bar & Brasa, Casantiga Pizzaria e Restaurante, Jerônimo, Charllu e Baby Beef Jardim, entre outros.

Para este ano, a organização do evento estabeleceu o limite máximo de 160 estabelecimentos participantes, com a possibilidade de encerrar as inscrições previamente, caso esse número seja atingido.