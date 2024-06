Festival Sabores da Cidade encerra com saldo positivo

O presidente do Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), Beto Moreira, participou do evento de encerramento do Festival Sabores da Cidade, nesta segunda-feira (24), na Prefeitura de Santo André. O encontro teve o objetivo de apresentar dados do festival gastronômico, que ocorreu de 13 de maio a 11 de junho nos estabelecimentos do setor.

Após a apresentação, os proprietários dos estabelecimentos receberam certificado de participação.

Realizado pela Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André, com o apoio de parceiros e influencers, os dados indicaram que o evento teve um impacto positivo de 75%. Devido ao índice de adesão dos estabelecimentos e clientes nesta primeira edição, a expectativa é programar outras.

Aderiram ao festival 112 estabelecimentos e quase 70% constataram impulso nas vendas, a partir do evento, segundo o Secretário de Desenvolvimento, Evandro Banzato, que fez a apresentação.

Durante o período do Festival Sabores da Cidade, o presidente do Sehal, Beto Moreira, visitou estabelecimentos participantes e constatou pessoalmente o sucesso junto aos empresários. “Estive em vários locais, uns são nossos associados, e a satisfação é geral. Foi unânime a opinião entre eles da boa aceitação do público”, afirmou.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra, também participou do evento de encerramento e afirmou que a iniciativa mostra uma união que dá certa, o poder público e a iniciativa privada. “Fiquei feliz com o resultado, com o engajamento, o impacto no setor e que acaba gerando melhor qualidade de vida para os seus moradores. Porque um investimento traz benefícios e desenvolvimento local, e isso estamos vendo em Santo André, com destaque para o setor gastronômico”, concluiu.

De acordo com a Prefeitura, 75% dos clientes demonstraram satisfação em participar do festival gastronômico; 42% dos estabelecimentos contabilizaram a vinda de novos clientes por conta do evento.