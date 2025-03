Prefeitura de SP abre inscrições para afroempreendedores na Feira de Páscoa do TRF3

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET) e do Programa São Paulo Afroempreendedor abriu inscrições para empreendedores negros interessados em participar da Feira de Artesanato e Gastronomia Temática – Páscoa. O evento acontece nos dias 8 e 9 de abril de 2025, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), na Avenida Paulista, e visa promover a inclusão produtiva e ampliar as oportunidades de negócios para afroempreendedores.

A ação, realizada em parceria com os programas Mãos e Mentes Paulistanas e Observatório da Gastronomia, disponibilizará 10 vagas gratuitas para expositores dos segmentos de empório (geleias, biscoitos, doces em calda, especiarias) e doces e sobremesas (ovos de Páscoa e outras guloseimas típicas da data). Os participantes contarão com uma estrutura completa fornecida pela Prefeitura, incluindo mesa e cadeira para a exposição dos produtos.

“Fortalecer o afroempreendedorismo é essencial para garantir mais equidade e oportunidades no mercado. Com iniciativas como esta feira, a Prefeitura de São Paulo reafirma seu compromisso em impulsionar negócios liderados por empreendedores negros, ampliando seu acesso ao mercado e fomentando a economia criativa”, declara o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rodrigo Goulart.

Critérios de participação

Para se inscrever, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:

Ser afroempreendedor(a) do setor gastronômico;

Possuir CNPJ ativo (próprio ou como sócio do negócio);

Estar credenciado no Programa São Paulo Afroempreendedor;

Ter certificação de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos;

Comercializar produtos embalados no formato “pegue e leve”.

As inscrições estão abertas até o dia 26 de março de 2025 e podem ser realizadas por meio de um formulário online. A divulgação dos selecionados ocorrerá em 2 de abril de 2025.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de São Paulo com a valorização do afroempreendedorismo e da economia criativa, proporcionando visibilidade para pequenos negócios e incentivando a diversidade no setor gastronômico.

Serviço

Feira de Artesanato e Gastronomia Temática – Páscoa

Datas: 8 e 9 de abril de 2025

Local: Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) – Avenida Paulista

Inscrições: até 26 de março de 2025

Para mais informações e inscrições, acesse o edital

Sobre o Programa São Paulo Afroempreendedor

O Programa São Paulo Afroempreendedor é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo voltada para o fortalecimento de negócios liderados por empreendedores negros, oferecendo capacitação, suporte técnico e acesso a mercados para promover a inclusão produtiva e a autonomia financeira desse público.