Santo André abre chamamento para retomar pedalinho do Parque do Pedroso

Um dos símbolos andreenses das décadas de 1970 e 1980 está mais perto de retornar. A Prefeitura de Santo André, por meio do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), abriu chamamento público para empresa interessada em instalar e explorar o pedalinho no Parque Natural Municipal do Pedroso.

O edital, publicado nesta sexta-feira (8), prevê – entre outras necessidades – que a empresa vencedora faça a operação da atração e execute a construção do deque onde será instalado o equipamento. A abertura dos envelopes com as propostas está prevista para dia 10 de janeiro de 2024. Considerando que todos os trâmites sejam realizados dentro do período projetado, a expectativa do Semasa é que o pedalinho seja entregue e aberto à população no mês de aniversário de Santo André, em abril de 2024.

“A retomada do pedalinho é mais um passo para fortalecer a relação afetiva que o andreense tem com esse local tão especial, que é o Parque do Pedroso. Recentemente, entregamos as novas quadras poliesportivas e seguiremos investindo em melhorias para beneficiar todos os frequentadores”, afirma o prefeito Paulo Serra.

O novo pedalinho do Pedroso estará inserido na área de uso intensivo do parque, localizado ao lado da ponte amarela, principal acesso do local e junto à área das churrasqueiras. Desativado em meados da década de 1990, o antigo pedalinho teve sua operação interrompida, pois a água dos lagos do Pedroso era utilizada para abastecimento público. Em 2019, com a concessão dos serviços de água e esgoto à Sabesp, a captação foi interrompida, possibilitando a retomada da atração.

“Ao longo dos últimos anos temos investido em diversas melhorias no Parque do Pedroso com o objetivo de beneficiar toda a população que frequenta o local e a concretização da volta do pedalinho é mais uma etapa deste processo de revitalização”, explica o superintendente do Semasa, Ajan Marques de Oliveira.

A modalidade da licitação é do tipo ‘outorga de permissão onerosa’, ou seja, o poder público concede ao ente privado o direito de explorar o local, nos moldes definidos pelo edital, e exige o pagamento de uma contrapartida. O serviço a ser prestado inclui o fornecimento de, no mínimo, seis barcos do tipo pedalinho, coletes salva-vidas, barco salva-vidas com motor, pessoal habilitado para a execução do serviço, contratação de seguro, bem como a manutenção, conservação e guarda das embarcações. A implantação do deque já conta com licença ambiental emitida pela Cetesb. A contratação será de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período a critério da autarquia. O edital está disponível no site do Semasa (www.semasa.sp.gov.br).

Últimas novidades – Em novembro, o Semasa entregou as obras de revitalização das quadras poliesportivas do Pedroso, que agora contam com campos de areia para prática de futevôlei, beach tênis e beach vôlei. Os frequentadores também ganharam uma nova área de convivência com quiosques para piquenique, localizados próximos às quadras.

Luminárias com células solares também foram instaladas na área do parque, garantindo mais segurança no período noturno. Todas as placas de informações, avisos e informações ganharam novo visual, facilitando o acesso aos visitantes. Além disso, em 2023, o Semasa promoveu três edições do Domingo no Pedroso, evento de lazer e sensibilização ambiental, com atividades para toda a família.

O Parque Natural Municipal do Pedroso é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral desde 1998, ou seja, há 25 anos. Em celebração ao aniversário de 25 anos, a autarquia elaborou um folder turístico especial, que será lançado na próxima semana.