Santa Casa de São Paulo lança plataforma de aprendizagem online com UOL EdTech

O UOL EdTech, maior empresa de tecnologia para educação do país, inicia parceria com a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, instituição referência em atendimento e em educação na área da saúde, para lançar sua plataforma de aprendizagem online.

A Santa Casa contará com a expertise da vertical de OPM do UOL EdTech para o projeto, que é composto por cursos de atualização médica e programas de aprimoramento, abrangendo temas como Hipertensão Arterial, Endometriose, Alzheimer e outros. Ao todo, são mais de 50 opções de estudo para médicos e profissionais da área da saúde.

“Essa nova parceria é mais uma iniciativa do UOL EdTech na sua missão de democratizar o acesso à educação de alta qualidade por meio da tecnologia. Estamos muito animados com esse projeto, que combina a tradição da Santa Casa com a nossa experiência em tecnologia para educação e excelência de aprendizagem online”, comenta Carolina Gatti, Diretora de Marketing de UOL EdTech.

Os cursos são na modalidade à distância e contam com parte prática, simulações imersivas de consultas, exames e cenários clínicos reais. A parceria marca a entrada de UOL Edtech na área da saúde, expandido ainda mais o seu alcance e oferta de qualificação profissional.

“Além de ser a nossa primeira parceria na área de saúde, o projeto vai levar para um mercado que demanda conhecimento, várias novidades em termos de Educação Médica à Distância, trazendo uma experiência de aprendizagem inédita e imersiva com toda a curadoria e mentoria de profissionais renomados da Santa Casa”, reforçou Marcelo Martinez, Diretor de Negócios do UOL EdTech

Saiba mais sobre a plataforma de aprendizagem online da Santa Casa com UOL EdTech no link.