Sanidade Animal – Com o objetivo de debater a retirada da vacinação contra a doença no país, IV Fórum Paulista de Febre Aftosa acontece dentro da Feicorte

A Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) realiza, no próximo dia 19, o IV Fórum Paulista de Febre Aftosa, atividade que tem como objetivo, reunir especialistas para debater ações que em decorrência da retirada da vacinação, passam a ser focadas na erradicação da doença, que teve seu último foco registrado no país em 2006. Assim como em 2023, o Fórum acontece na cidade de Presidente Prudente, desta vez, dentro da programação da Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne, a Feicorte, que acontece de 19 a 23 deste mês.

Para participar, os interessados devem realizar inscrição gratuita em Link.

Diferente dos anos anteriores, a IV edição do Fórum inova e realiza uma mesa redonda que na ocasião será mediada por Erika Ramos Mello, médica-veterinária e diretora do Departamento de Trânsito e Análise de Riscos (DETRAR) da CDA e que será composta por representantes de estados que já possuem experiências a partir da retirada da vacinação.

Irão compor a mesa, Rafael Gonçalves Dias, diretor do Departamento de Sanidade Animal da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR), Daniel de Barbosa Ingold, diretor-presidente da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Mato Grosso do Sul (IAGRO) e Breno Welter, gerente do Programa Estadual de Erradicação da Febre Estadual da Defesa Agropecuária.

No caso do Paraná, Rafael irá abordar as experiências e conquistas do Estado após o reconhecimento internacional como zona livre sem vacinação. Já em relação ao Mato Grosso do Sul, Daniel trará um panorama sobre os investimentos, inovações e desafios do Estado na vigilância da doença.

Para falar sobre a experiência de São Paulo, Breno aborda o pleito nacional, em especial o paulista, para o reconhecimento internacional. “Será uma atividade rica em informação e sobretudo, em referências para que possamos dar sequência em nossas atividades após nosso primeiro ano como zona livre sem vacinação”, comenta Breno.

Além da mesa redonda, a atividade contará com duas palestras que abordarão os sistemas de rastreabilidade bovina e sua importância para a pecuária nacional e o FUNDESA-PEC, o fundo indenizatório para a pecuária paulista. Na ocasião, serão os responsáveis pelas apresentações, Luciano Lobo, médico-veterinário da empresa MSD/Allflex e Affonso dos Santos Marcos, diretor do Departamento de Defesa Sanitária e Inspeção Animal (DDSIA, respectivamente.

Uma Nova Marca do Agro

Ainda dentro da programação da Feicorte, a Defesa Agropecuária aborda também, as mudanças estabelecidas em Resolução para a identificação das bezerras bovinas e bubalinas de três a oito meses, vacinadas contra a Brucelose, na atividade intitulada de “Uma Nova Marca do Agro de São Paulo”.

Na ocasião, Luiz Henrique Barrochelo, médico-veterinário e coordenador da CDA, ao lado da empresária rural e comunicado do agro, Carmen Perez, abordam a identificação por botton como maneira alternativa à marcação a fogo e as vantagens em adotar essa substituição.

A atividade, que também acontece no dia 19, antecede o Fórum e tem inicio às 14h. As inscrições gratuitas podem ser feitas em Link.