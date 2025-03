Sandra do Leite assume a primeira Secretaria da Mulher das sete cidades do ABC

Após três pleitos eleitorais, Sandra do Leite (Podemos) conquistou seu primeiro mandato em São Bernardo do Campo, nas eleições de 2024, porém, em menos de três meses de trabalhos na Casa de Leis, a podemista recebeu uma missão ainda maior: se licenciar da cadeira no Legislativo e assumir uma nova Pasta, assim, a partir desta terça-feira (11), Sandra passa a comandar a Secretaria da Mulher, a primeira do gênero nas sete cidade do ABC.

No Dia Internacional da Mulher, Marcelo Lima entrega a Secretaria da Mulher à Sandra do Leite

Em entrevista exclusiva ao ABCdoABC, a ex-vereadora e, agora Secretária, falou de seus primeiros passos e o que a colocou nesse holofote feminino.

“A vida não é feita de acaso”

“A vida da gente não é feita do acaso, sempre tive trabalho forte com as mulheres, minha última campanha foi dedicada a elas, pautei a campanha inteira na mulher. Então, me despertou um interesse muito grande no trabalho com elas, e como vereadora já tinha um projeto grande no meu gabinete, uma promessa de campanha para minhas eleitoras, porque uma coisa que não é comum é mulher votar em mulher, contudo, as mulheres votam em mim, a maioria dos meus votos é feminino”, recordou Sandra a dedicação de sua campanha.

A Secretária fez questão de mencionar os trabalhos realizados pela Associação Amor e Vida, instalada na cidade, na qual é fundadora e que atua há mais de 20 anos com trabalho social em defesa dos direitos das mulheres e à melhoria da Saúde e Educação no município.

“Já tinha esse comportamento de campanha e de vida, sempre trabalhei muito com as mulheres. Tenho um trabalho voltado para elas, na minha Associação, artesanato, dança, a gente oferece serviços quase que exclusivamente para mulheres, crianças e idosos, mas para as mulheres foi se fortalecendo no decorrer do últimos anos, e na campanha falava muito de criar políticas públicas para as mulheres e talvez isso tenha despertado a atenção do prefeito”, sugeriu ela.

Sandra explicou que já havia uma conversa, entretanto, nada muito certo, foi como um comentário, uma espécie de convite, e logo que assumiu a cadeira no Legislativo a criação e aprovação da lei que permite as doulas a acompanhar as gestantes.

Primeiro mandato, primeiro PL aprovado

“Assumi a Câmara, apresente indicações e projetos, consegui, em dois meses, aprovar um Projeto de Lei, junto com o vereador Jorge Araújo (União Brasil), em que a Prefeitura autoriza as doulas a entrarem na sala de parto e durante o pré-natal com as mulheres da cidade, e que em São Bernardo não podia. Então, fui trabalhando e as coisa acontecendo, muito natural, então quando surgiu o convite oficial mesmo, eu já estava tão envolvida que falei: vou aceitar o desafio”, contou Sandra como foi o início das tratativas.

Desafios da nova Secretaria

Entre os desafios, Sandra falou qual será o primeiro à frente da Secretaria da Mulher.

“Trazer as mulheres em geral, porque quando a gente fala em mulher, a gente pensa em violência doméstica, mas a mulher é violentada de tantas formas, e a violência doméstica é uma delas, mas não é a única, existem outras e qualquer uma delas faz com que a mulher tenha vergonha, medo de procurar ajuda, então, a minha primeira preocupação é trazer essas mulheres”, apresentou a Secretária quais serão as primeiras medidas da Pasta.

Sandra recebeu a Secretaria no Dia Internacional da Mulher com 2.000 pessoas participando da caminhada

Conhecedora dos percalços enfrentados por elas, a ex-vereadora sabe o que vai encontrar neste campo de batalha, mas traz em sua essência o cuidado de mãe, a atenção e dedicação da mulher e a vontade de uma Secretária para vencer os primeiros obstáculos.

Romper o preconceito, o medo e a vergonha

“Tenho um calendário para apresentar às mulheres da cidade para trazê-las gradualmente, porque o desafio da Secretaria é trazê-las, rompendo o preconceito, o medo, a vergonha que a gente tem. Digo a gente porque tudo que elas passaram, eu também passei, tenho 58 anos, tenho três filhos, cinco netos, então, já vive muita coisa boa e muita coisa ruim como mulher. Por isso, consigo me colocar ao lado delas, para conseguir ganhar a confiança delas a curto prazo e oferecer uma chance de recomeço. Quantas mulheres abandonam a própria vida para criar os filhos, e a mãe do autista, que deixa de ser ela para se dedicar 100% aos filhos, então o que queremos é oferecer um recomeço”, indica a Secretária os rumos que a Pasta vai seguir.

Para dar dignidade e incentivar as mulheres, segundo Sandra, faz parte do projeto da Secretaria da Mulher o amparo na Saúde e no aspecto emocional, oferecendo atendimento psicológico, dar oportunidade de recomeçar a vida profissional e recolocação no mercado de trabalho ofertando cursos profissionalizantes, e ajudá-las a se reconhecerem como mulher.

Aumento de 150% na representação feminina

Sandra recorreu aos números para mostrar a força da mulher na política e a ascensão delas nesse universo machista.

“Todo mundo já entendeu a importância da mulher, essa leitura todo mundo fez, na última eleição, a maioria das vices das cidades eram mulheres, temos as secretarias, quando a mulher não é Secretária é adjunto, diretoras em várias cidades, todos entenderam a importância da mulher. A Câmara de São Bernardo do Campo, historicamente, tem cinco mulheres vereadoras, nunca tinha passado de duas, 150% de aumento na representação feminina da cidade”, orgulha-se a podemista ao falar do aumento de mulheres no Legislativo do município.

Sandra disse que, ao entregar a Casa de Passagem, no último final de semana, o prefeito Marcelo Lima (Podemos) afirmou que a missão dela será abrir diálogo com todos os Secretários e Secretárias para trazê-los para junto da Secretaria da Mulher e que já está em movimento para se aprofundar e se capacitar para exercer o cargo com maestria.

Casa Nova, viagens, conhecimento e diálogo

“É um desafio, a Secretaria é nova, tenho estudado muito, tenho visitas em várias Secretarias do Brasil, em Barueri, Rio de Janeiro, então nesse início vou buscar ideias. Estou bem otimista, porque o chefe do Executivo, Marcelo, tem uma preocupação muito grande para que essa Secretaria seja atuante e boa. Então, para mim, acaba sendo uma grande responsabilidade. Acho que, inclusive, o Marcelo tem diálogo agora com as oito cidades, São Caetano e o Ricardo Nunes entram no Consórcio, que vai ser ABCDMRR e Capital. Assim, o projeto é quebrar barreiras e a Secretaria entra como um marco para incentivar as outras cidades”, finalizou a nova Secretária de São Bernardo do Campo.

Na cadeira vaga do Legislativo, deixada por Sandra do Leite, que se licencia, assume Leo RR (Podemos).