Prefeito Marcelo Lima confirma retorno de São Bernardo ao Consórcio do ABC

Com a adesão da maioria dos prefeitos da região e apoio do governador de São Paulo em exercício, Felicio Ramuth, o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, anunciou nesta quarta-feira (08/1) o retorno da cidade ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. O comunicado do chefe do Executivo municipal, realizado mediante autorização da Câmara, se deu em reunião junto às demais autoridades, que deram aval ao ingresso, marcado depois de dois anos de desligamento da entidade.

Durante o encontro do grupo, o presidente interino do Consórcio e prefeito de Diadema, Taka Yamauchi, endossou o regresso de São Bernardo – ele assumiu o posto de comando da entidade em caráter provisório no começo do ano, permanecendo até que ocorra uma nova eleição, o que está previsto para acontecer na segunda quinzena de janeiro. A formalização da volta da cidade será concretizada justamente nesta primeira assembleia entre os prefeitos do Grande ABC.

“Já tivemos autorização legislativa e, agora, o presidente (Taka) aceitou o ingresso de São Bernardo. Fica na dependência apenas da data da próxima assembleia para que a gente possa já participar da primeira reunião. Agradecer aos prefeitos e ao governador em exercício, hoje presente na região. Temos a visão de importância da regionalidade e, aproveitando essa visita significativa, é que anunciamos que São Bernardo entra novamente ao Consórcio, resgatando o protagonismo da nossa cidade”, pontuou o chefe do Executivo de São Bernardo.

Taka vislumbra o retorno de São Bernardo ao Consórcio com “bom olhar da regionalidade”, ao lembrar que a entidade pauta debates importantes em comum entre as sete cidades e sensíveis à população, como saneamento, destinação de resíduos sólidos, mobilidade e habitação, além de viabilizar contratos junto ao Estado e o governo federal. “Para nós, é uma grande felicidade receber o retorno de São Bernardo, numa visão regional, onde temos discussões amplas, em todas as áreas.”

Após vistoria às obras do BRT-ABC, o governador em exercício destacou a decisão de São Bernardo, colocando o Estado à disposição para colaborar em agendas conjuntas. “A gente não vive isolado em ilhas. É importante essa participação conjunta. O governador Tarcísio (de Freitas) sempre diz da importância desta aproximação, esse trabalho conjunto com os prefeitos. São eles quem têm a sensibilidade do dia a dia da sociedade. Assim, conseguimos investir melhor os recursos do Estado, escutando os prefeitos. Parabenizar São Bernardo por aderir novamente ao Consórcio.”

NO PALÁCIO

O governador de São Paulo em exercício, Felicio Ramuth, apontou que vai alinhar a primeira reunião dos prefeitos do Grande ABC no ano com a agenda de Tarcísio. “Já vamos, de pronto, agendar a primeira reunião já com o time completo lá no Palácio dos Bandeirantes. Contem com o Estado para seguirmos juntos, na direção certa.”