Samsung Lança Linha Galaxy S25 com Inovações em IA e Design

No dia 22 de fevereiro, a Samsung apresentou sua nova linha de smartphones, a família Galaxy S25, que inclui os modelos S25 Plus e S25 Ultra. Embora a empresa não tenha introduzido alterações significativas no sistema de câmeras, destacou uma colaboração com o Google para implementar ferramentas de inteligência artificial (IA) inovadoras nos dispositivos.

Samsung galaxy S ultra camera

S25 pic.twitter.com/4LGyg8XRnP — MD Engineer (@mdengineer_) January 18, 2025

A pré-venda dos aparelhos já está disponível, com o preço do S25 Ultra começando em R$ 11.999 para a versão de 512 GB de armazenamento e 12 GB de RAM. O modelo com 1 TB é comercializado por R$ 13.499. Já os preços do S25 Plus e do S25, ambos com 512 GB, são R$ 7.649 e R$ 6.749, respectivamente. As entregas estão programadas para iniciar em 17 de fevereiro.

O modelo S25 Ultra mantém um conjunto de quatro câmeras que lembra o do seu antecessor, o S24 Ultra. A configuração inclui uma câmera principal de 200 MP, uma ultra-angular de 50 MP (uma atualização significativa em relação aos 12 MP anteriores), uma teleobjetiva de 50 MP com zoom óptico de cinco vezes e outra teleobjetiva de 10 MP com zoom óptico de três vezes. A câmera frontal tem 12 MP.

Embora a maioria dos modelos mantenha um design semelhante ao da geração anterior, o S25 Ultra apresenta mudanças visuais notáveis, como bordas arredondadas que buscam aprimorar a ergonomia durante o uso, conforme revelado por imagens que circularam nas redes sociais.

Em relação às capacidades fotográficas, a Samsung garante que os avanços em software e inteligência artificial elevam a qualidade das imagens capturadas. A tecnologia será capaz de analisar nuances como o tom da pele para proporcionar uma aparência mais natural nas fotografias. Além disso, os usuários poderão capturar sequências de fotos e deixar que a IA selecione a melhor imagem automaticamente.

A durabilidade das telas também foi ressaltada, com o S25 Ultra sendo equipado com proteção cerâmica Corning Gorilla Armor 2, projetada para resistir a quedas de até 2,2 metros.

As especificações da tela incluem uma resolução impressionante de 1.440 por 3.120 pixels e uma taxa de atualização de 120 Hz.

Dimensões dos Modelos

S25: 6,2 polegadas

S25+: 6,7 polegadas

S25 Ultra: 6,9 polegadas

O evento também solidificou a parceria da Samsung com o Google para integrar funções avançadas da IA Gemini na linha Galaxy S25. As funcionalidades de compartilhamento de tela e interação em tempo real com o Gemini serão implementadas inicialmente nos novos smartphones. Em uma demonstração, o sistema ajudou um cozinheiro amador fornecendo dicas práticas enquanto ele sovava uma massa.

A nova interface do sistema operacional One UI 7 promete ser a mais personalizada já desenvolvida pela Samsung, segundo TM Roh, executivo responsável pelos smartphones da empresa.

Outro destaque da Samsung é a promessa de que os dispositivos aprenderão sobre os hábitos dos usuários para oferecer recomendações personalizadas relacionadas a mensagens, saúde e compras. A empresa utilizará dados coletados através de aplicativos e dispositivos conectados por meio da técnica conhecida como grafos do conhecimento.

Os usuários poderão ativar a assistente virtual da Samsung através de um botão lateral no celular, permitindo conversas semelhantes às que teriam com um amigo. As interações serão armazenadas localmente no dispositivo e protegidas por criptografia avançada.

Toda a linha S25 virá equipada com Android 15 modificado pela Samsung. O novo sistema inclui uma funcionalidade chamada Now Bar, inspirada no Dynamic Island do iPhone, que visa facilitar o acesso a informações relevantes e aplicativos favoritos dos usuários.

A potência da nova linha se deve ao chip Snapdragon 8 Elite, fabricado com tecnologia de 3 nanômetros – assim como o chip A17 do iPhone 16 – prometendo um desempenho até 45% superior em tarefas relacionadas à inteligência artificial em comparação à geração anterior. O novo processador também oferece eficiência energética superior, consumindo até 25% menos bateria para resultados equivalentes.

A capacidade da bateria do S25 Ultra é de 5.000 mAh, proporcionando até 31 horas de reprodução contínua de vídeo; enquanto o S25 Plus possui uma bateria de 4.900 mAh (30 horas) e o S25 conta com uma bateria de 4.000 mAh (29 horas).

Novidades no Portfólio

A Samsung também anunciou um novo relógio inteligente voltado para crianças chamado Galaxy Watch for Kids. O dispositivo permite comunicação via mensagens com contatos autorizados e inclui recursos de rastreamento via GPS para que os responsáveis possam monitorar a localização dos filhos.

Durante o encerramento do evento, foi exibido um vídeo curto sobre um futuro lançamento chamado Galaxy Edge, um smartphone ultrafino previsto para ser lançado ainda este ano.

Desempenho no Mercado

Dados recentes da consultoria IDC indicam que as vendas globais dos smartphones da Apple e da Samsung caíram no último trimestre devido ao aumento da concorrência proveniente de fabricantes chineses como Xiaomi, Oppo e Honor. As entregas da Apple diminuíram em 4,1%, totalizando 76,9 milhões de unidades; enquanto as entregas da Samsung caíram em 2,7%, atingindo 51,7 milhões.

A fabricante sul-coreana prevê um lucro reduzido para o quarto trimestre encerrado em dezembro deste ano, estimando ganhos equivalentes a aproximadamente 6,5 trilhões de wones – abaixo das expectativas do mercado que eram em torno de 7,7 trilhões – embora esse lucro represente um aumento significativo em comparação ao ano anterior.