Samsung Lança Serviço de Assinatura com IA para Smartphones Galaxy

A Samsung está prestes a lançar um novo serviço de assinatura que promete revolucionar a interação dos usuários com seus smartphones. O foco será em funcionalidades relacionadas à inteligência artificial (IA), embora o formato do serviço possa não ser exatamente o que muitos esperavam.

Segundo informações divulgadas pelo ETNews, Han Jong-hee, vice-presidente da Samsung, confirmou que o AI Subscription Club, que já foi lançado em dezembro do ano passado para alguns eletrodomésticos da marca na Coreia do Sul, agora será expandido para incluir os celulares da linha Galaxy, além do robô Ballie AI, que ainda está por ser lançado.

Em declarações recentes, Han afirmou: “Implementaremos o serviço de assinatura para os smartphones Galaxy a partir do próximo mês”. Ele acrescentou que o robô Ballie AI será introduzido inicialmente na Coreia do Sul e nos Estados Unidos, com planos de disponibilizá-lo como um serviço de assinatura, começando pela Coreia.

Essa iniciativa representa um passo significativo da Samsung em direção à integração da inteligência artificial no cotidiano dos usuários, oferecendo uma nova dimensão de interação e personalização para seus dispositivos móveis.