Samsung Ocean oferece aulas gratuitas de IA, Empreendedorismo, IoT e Metaverso

O Samsung Ocean, o programa de capacitação tecnológica da Samsung, oferece conteúdos gratuitos para os interessados em absorver conhecimento em Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (IoT), Empreendedorismo, Metaverso, entre outros temas relacionados à tecnologia e inovação. Com atividades disponíveis nos formatos remoto e presencial, os alunos que concluírem as atividades nas quais estão inscritos podem emitir um certificado de participação. Saiba mais abaixo!

Destaques da agenda do Samsung Ocean em outubro

Até o fim do mês, o Samsung Ocean oferece, entre as atividades remotas, a Trilha de IA com foco em Deep Learning, marcada para o dia 15; a Trilha de Frontend com aulas que acontecem nos dias 16 e 18 para Introdução ao software ReactJS, e a Trilha de Metaverso, composta por um Laboratório de Realidade Aumentada que acontece nos dias 21 e 22 de outubro.

Já as atividades presenciais do Samsung Ocean incluem, no mês de outubro, um Laboratório de IA conversacional aplicado à Educação, marcado para o dia 16; além de uma atividade prática e teórica sobre Pitch, na Trilha de Empreendedorismo Inovador Tecnológico, dia 17. Já a Trilha de Metaverso oferece três aulas com Laboratório de Realidade Virtual, marcadas para os dias 29, 30 e 31.

“O Samsung Ocean segue seu propósito de oferecer atividades gratuitas considerando os temas de maior relevância no mercado de tecnologia. Os participantes de outubro poderão aprofundar seus conhecimentos em áreas como Inteligência Artificial (IA), Empreendedorismo, Internet das Coisas (IoT), Metaverso, entre outros. Podem participar pessoas de todo o Brasil e com diferentes níveis de conhecimento, do iniciante ao mais experiente”, afirma Eduardo Conejo, diretor de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

As atividades do Samsung Ocean são totalmente gratuitas e oferecem certificado de participação. Os interessados podem se inscrever pelo site www.oceanbrasil.com ou pelo aplicativo do Samsung Ocean, disponível para download na Play Store.

Confira a grade mensal completa do Samsung Ocean:

15/10

– Trilha IA: Deep Learning – Introdução com Keras e Python

– Trilha Wearables: Android Studio – Sensores para smartwatches com Wear OS 4*

– Trilha IA: Entendendo e implementando modelos de inteligência artificial com Orange e Python (Parte 6)*

16/10

– Trilha Frontend: Frontend Web com ReactJS – Introdução (Parte 1)

– Trilha Backend: Backend com NodeJs e Express*

– Trilha IA: Laboratório de IA conversacional aplicado à Educação*

– Evento Ocean: Variações Climáticas na Amazônia – Uma Aplicação de Modelagem Numérica para Previsão da Estiagem de 2024*

– Trilha de Fabricação Digital: Manufatura Aditiva – Impressão e Escaneamento 3D (Parte 2)*

17/10

– Trilha IA: Avançando com Deep Learning

– Trilha de Empreendedorismo Inovador Tecnológico: Pitch – Teoria e Prática*

– Evento Ocean: Aplicações de Inteligência Artificial e Mercado de Trabalho*

18/10

– Trilha Frontend: Frontend Web com ReactJS – Introdução (Parte 2)

– Trilha IoT: Laboratório de prototipação com Arduino – Sensores*

– Trilha IA: Visualização de Dados em R*

– Trilha de Fabricação Digital: Manufatura Aditiva – Impressão e Escaneamento 3D (Parte 3)*

21/10

– Trilha Blockchain: Ferramentas de Suporte a Programação para Blockchain

– Trilha Metaverso: Laboratório de Realidade Aumentada (Parte 1)

22/10

– Trilha Metaverso: Laboratório de Realidade Aumentada (Parte 2)

23/10

– Trilha Assistente de Voz: Assistente Virtual de Voz em Bixby – Trazendo Inteligência à Interface

– Trilha Blockchain: Desenvolvimento de dApps e Contratos inteligentes para Blockchain Ethereum*

29/10

– Trilha Desenvolvimento Ágil: Introdução à Modelagem de Sistemas: Modelando Casos de Uso

– Jornada Fluência de Dados: Introdução à Ciência de Dados*

– Trilha Metaverso: Laboratório de Realidade Virtual (Parte 1)*

– Trilha Digital Health: Aplicações de Wearables na Saúde*

30/10

– Trilha IA: Previsão de Séries Temporais

– Jornada Fluência de Dados: Estatística para Data Science e linguagem R*

– Trilha Blockchain: Desenvolvimento de uma Rede Blockchain e Criação de uma Criptomoeda*

– Trilha Metaverso: Laboratório de Realidade Virtual (Parte 2)*

31/10

– Trilha Metaverso: Laboratório de Realidade Virtual (Parte 3)*

*Atividades realizadas presencialmente no campus de Manaus.