Saiba como chegar, comprar ingressos e o que levar para a Bienal do Livro de São Paulo

A Bienal Internacional do Livro de São Paulo começa nesta sexta-feira (6) com uma programação extensa para os leitores. Até 15 de setembro, além dos lançamentos e sessões de autógrafos, também podem ser visitados 13 espaços culturais.

Com 227 expositores, a Bienal mudou de endereço nesta edição. Agora, o evento acontece no Distrito Anhembi, nome dado ao complexo do antigo Anhembi, em Santana, região norte, que passou por uma revitalização.

A lista de autores, tanto brasileiros quanto internacionais, é grande. Entre eles, estão o filósofo Mario Sergio Cortella, a dramaturga Maria Adelaide Amaral e o escritor Jeff Kinney, autor da série “Diário de um Banana”.

A seguir, tire suas dúvidas e confira um mapa com os principais pontos do evento.



Como comprar ingressos?

Tíquetes podem ser adquiridos na bilheteria física da Bienal e antecipadamente por meio do site. A entrada custa R$ 35 (inteira). Quem comprar antes terá cashback que pode ser revertido para a compra de livros creditado apenas no CPF comprador, pelo aplicativo Zigpay, que deverá ser baixado para a transação.

Existe transporte até o evento?

A organização incentiva o uso de transporte público. Próxima ao Distrito Anhembi, a estação de metrô Portuguesa-Tietê terá ônibus gratuito, fazendo o trajeto de ida e volta a cada hora. Os coletivos começam a operação sempre uma hora antes do horário de abertura do dia. No percurso oposto, o último veículo deixa o evento uma hora após o encerramento, com embarque e desembarque pelo Portão 35.

É possível ir de carro ou usar app?

O Distrito Anhembi oferece estacionamento ao custo de R$ 70 por automóvel, para um período de 12 horas. Há, também, um bicicletário gratuito. Táxis podem fazer o embarque e desembarque dos passageiros no local. Já os aplicativos devem parar do lado externo, em frente ao portão principal.

O que não é permitido levar?

Garrafas rígidas e com tampa, embalagens rígidas, como potes de plástico, copos térmicos (de vidro ou metal), latas e capacetes. Armários estarão disponíveis a partir de R$ 35.

O que são os espaços culturais?

Com debates e atividades, são 13 áreas dedicadas a temas e públicos específicos, como a chamada Infâncias, que traz atividades para crianças, com narração de histórias e oficinas. No Cozinhando com Palavras, chefs fazem demonstrações de receitas. Estreia a programação Carla Pernambuco, à frente do Carlota e autora de livros como o “Tá no Forno!” (ed. Senac; 154 págs.; R$ 90).

Outra possibilidade é a Arena de Entrevistas, em que o público acompanha gravações de podcasts feitos por influenciadores do mercado editorial com autores. Algumas atividades precisam de inscrições. Veja programação em https://www.bienaldolivrosp.com.br/pt-br/programacao-cultural.html

Quais são as opções para comer?

Visitantes podem entrar no evento com sanduíches, frutas e biscoitos embalados em sacos plásticos ou papel-alumínio. Mas o pavilhão também conta com uma praça de alimentação que tem opções como Bob’s, Fran’s Café, Big X Picanha, Cacau Show e Rock and Rib’S, entre outras.

Quem pode ter entrada gratuita?

Menores de 12 anos e maiores de 60 anos têm entrada livre. Mas, além desses dois grupos, funcionários e matriculados do Sesc (assim como seus dependentes com credencial plena) também não pagam ingresso.

Profissionais da cadeia produtiva do livro como bibliotecários, escritores, tradutores, capistas, editores e livreiros também fazem parte da isenção. No dia do evento, devem apresentar documento que ateste o vínculo. Além disso, há meia-entrada para estudantes, PCDs e seus acompanhantes. A comprovação e pode ser feita com carteirinhas da escola ou faculdade. Quem não tiver carteira, pode apresentar uma declaração de escolaridade emitida pela instituição e um documento com foto.

BIENAL DE SÃO PAULO

Quando: Dias 6 e 9 a 13/9, das 9h às 22h; dias 7, 8 e 14/9, das 10h às 22h; dia 15/9, das 10h às 21h

Onde: Distrito Anhembi- R. Olavo Fontoura, 1.209, Santana, região norte

Link: https://www.instagram.com/bienaldolivrosp/