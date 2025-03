Sabor e cultura oriental invadem Ribeirão Pires no 4º Festival Oriental

Ribeirão Pires se prepara para receber a 4ª edição do Festival Oriental, um dos eventos mais aguardados do calendário cultural da cidade. Nos dias 5 e 6 de abril, das 10h às 19h, o Paço Municipal (Rua Miguel Prisco, 288 – Centro) será o palco de uma verdadeira imersão na cultura oriental, reunindo gastronomia típica, atrações artísticas e uma programação especial para os fãs da cultura pop asiática.

Com entrada solidária – mediante a doação de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração para pet –, o festival promete levar os visitantes a uma viagem pelos sabores e tradições de países como Japão, China e Coreia. Entre os destaques gastronômicos, estarão pratos como ramen, guioza, temaki, hot roll, poke, dog kebi (hot dog coreano), yakisoba e kombuchá, além de doces tradicionais como tayaki e os famosos pãezinhos do Kung Fu Panda.

O evento também contará com o retorno do Maid Café, uma atração inspirada nas cafeterias temáticas japonesas. No espaço, garçonetes vestidas como personagens de animes encantam os visitantes com um atendimento lúdico e interativo, proporcionando uma experiência única e imersiva.

Além da culinária, o 4º Festival Oriental terá uma ampla programação cultural, com apresentações de dança, música e performances inspiradas nas tradições do Japão, China e Coreia. Haverá também workshops temáticos e um concurso de cosplay, que promete reunir talentos do universo geek e otaku em um desfile de criatividade e autenticidade.

Os interessados em participar do concurso de cosplay na categoria adulto podem se inscrever previamente pelo link: https://bit.ly/cosplayfestivaloriental. Já para os visitantes que quiserem apenas aproveitar o evento, não será necessário cadastro prévio, bastando comparecer ao local e contribuir com a entrada solidária.

Com o sucesso das edições anteriores, o Festival Oriental de Ribeirão Pires se consolidou como um dos principais eventos multiculturais da cidade, atraindo tanto moradores quanto visitantes de outras regiões. A edição de 2025 promete superar expectativas, ampliando a variedade de atrações e reforçando a valorização das tradições orientais.

O 4º Festival Oriental de Ribeirão Pires promete ser um fim de semana inesquecível para os apaixonados pela cultura oriental. Seja para degustar pratos típicos, assistir às apresentações culturais ou simplesmente mergulhar no universo dos animes e mangás, o evento é uma oportunidade imperdível para toda a família.

4º Festival Oriental de Ribeirão Pires

Datas: 5 e 6 de abril de 2025

Horário: Das 12h às 19h

Local: Paço Municipal (Rua Miguel Prisco, 288 – Centro)

Entrada: 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração para pet

Inscrições para o concurso de cosplay adulto: https://bit.ly/cosplayfestivaloriental