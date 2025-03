Festival Oriental de Ribeirão Pires abre inscrições para concurso de cosplay

O 4º Festival Oriental de Ribeirão Pires abriu inscrições para o tradicional concurso de cosplay, que acontecerá nos dias 6 e 7 de abril, no Paço Municipal. Os interessados podem se inscrever para a categoria Jovem e Adulto (+16 anos) até o dia 3 de abril, de forma antecipada, pelo link (bit.ly/cosplayfestivaloriental). Não haverá inscrições no dia do evento. Já para as demais categorias não será necessário a inscrição.

O concurso contará com categorias para todas as idades. No sábado (5), as disputas serão voltadas para cosplays pet, além das categorias Kids (0 a 5 anos) e Teen (6 a 13 anos). Já no domingo (6), das 15h às 17h, acontecerá a competição principal, destinada ao público jovem e adulto.

A atividade já é um sucesso no Festival Oriental, reunindo dezenas de cosplayers em suas edições anteriores. O evento, que tem como objetivo promover e valorizar a cultura oriental, traz diversas atrações, incluindo apresentações de dança, demonstrações de artes marciais, exposições e gastronomia típica.

Além do concurso de cosplay, o Festival Oriental oferecerá uma programação diversificada para os visitantes. Entre os destaques estão apresentações de danças tradicionais japonesas, coreanas e chinesas, que prometem encantar o público com seus trajes e coreografias marcantes.

A gastronomia será um dos pontos altos do Festival. Food trucks e barracas espalhadas pelo evento oferecerão uma grande variedade de pratos típicos, como sushi, yakisoba, tempurá, takoyaki e doces japoneses. Os visitantes poderão experimentar sabores autênticos da culinária oriental enquanto acompanham as atrações.

Para participar do Festival Oriental, a entrada será solidária. Os visitantes deverão doar 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração para pets. As doações serão destinadas a instituições assistenciais da cidade.

4º Festival Oriental de Ribeirão Pires

Data: 6 e 7 de abril

Local: Paço Municipal de Ribeirão Pires (R. Miguel Prisco, 288)

Entrada: Doação voluntária de 1kg de alimento ou 1kg de ração para pet.

Concurso de Cosplay:

Categorias Pet, Kids e Teen: 5 de abril (não necessário inscrição prévia)

Categoria Adulto: 6 de abril (das 15h às 17h)

Inscrições até 3 de abril

Inscrição: bit.ly/cosplayfestivaloriental