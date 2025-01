Sabina Simonato assume interinamente o Bom Dia SP após demissão de Rodrigo Bocardi

Sabina Simonato, que já se preparava para a estreia do novo programa da Globo, Bom Dia Sábado, programado para começar no dia 1º, foi convocada de maneira repentina para assumir a âncora interina do Bom Dia SP.

A mudança ocorre após a demissão de Rodrigo Bocardi, anunciada na última quinta-feira (30), deixando Sabina como a única apresentadora do programa, função que antes dividia com Bocardi desde 2017.

Aos 40 anos, Simonato iniciou sua trajetória profissional na TV Cultura, passando posteriormente pela afiliada da Globo em Sorocaba. Sua dedicação e talento a levaram a uma vaga como plantonista nos finais de semana na emissora paulista.

Em 2017, ela se juntou à equipe do Radar SP, onde compartilhou a bancada com Rodrigo Bocardi. Com o tempo, assumiu a apresentação de outros telejornais, como SP1 e SP2, além da previsão do tempo, até se tornar âncora fixa do Bom Dia SP em 2020, substituindo Glória Vanique.

Após pouco tempo no comando do programa, Sabina enfrentou um período de afastamento devido à sua primeira gestação e ao cenário da pandemia de Covid-19. Ela é casada há oito anos com Evandro Gandolfi.

Com a nova responsabilidade que assume nesta sexta-feira (31), Simonato estará à frente do jornalístico de forma temporária, aguardando as próximas diretrizes da emissora.