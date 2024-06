Sabesp será a primeira empresa a representar o Brasil na competição internacional Operations Challange da WEFTEC 2024

A Sabesp vai participar da competição internacional Operations Challange, que acontecerá na WEFTEC 2024, nos Estados Unidos, em outubro. Na ocasião, a Companhia vai representar o Brasil pela primeira vez junto com mais de 50 países.

Durante a competição, os técnicos vão apresentar as habilidades operacionais executadas no dia a dia da Empresa. Serviços que estão sendo aprimorados cada vez mais no Centro de Aperfeiçoamento da Sabesp, localizado no Complexo Guarapiranga, para aumento de capacitação das técnicas utilizadas na manutenção e instalação de equipamentos.

“É uma grande responsabilidade representar uma empresa deste porte como a Sabesp em uma competição internacional. Nosso objetivo é conseguir mostrar um pouco da habilidade de nossos técnicos e, ao mesmo tempo, aprender novas técnicas para aperfeiçoar ainda mais o serviço da Companhia e o atendimento a população,” afirma Roberval Tavares de Souza, diretor Diretor de Operação e Manutenção.

A WEFTEC 2024 está programada para acontecer no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, entre os dias 5 e 9 de outubro. A participação da Sabesp neste evento destaca seu interesse em manter-se atualizada com as práticas inovadoras e em aumentar a qualidade técnica de seus funcionários e colaboradores.

Para a competição, a Companhia selecionou sete integrantes: Diego Cesar Corte; Sidney Inacio de Almeida; Rene Martins; Reinaldo Cristiano Soares Carvalho; Paulo Eduardo Caetano Teixeira; Rodrigo Henrique Biscalchim e Fabio de Jesus.