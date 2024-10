Sabesp restaura gradualmente canais de atendimento

Os canais de atendimento ao cliente da Sabesp estão sendo reestabelecidos de forma gradual após a instabilidade da rede digital devido ao recente incidente cibernético.

A Agência Virtual (agenciavirtual.sabesp.com.br/) e a central telefônica 0800 055 0195 estão disponíveis. O WhatsApp (11 3388-8000) voltou a operar parcialmente, disponibilizando a maioria dos serviços, como registros de falta d’água, vazamentos, desligamento temporário, religação, alteração de vencimento e informar pagamento. O atendimento presencial nas mais de 400 Agências em todo o estado de São Paulo segue em operação, mediante agendamento na Agência Virtual. O chatbot da Sabesp está temporariamente fora do ar.

O tempo de espera para o atendimento pode estar acima da média em determinados horários.

A Sabesp foi vítima de um ataque cibernético que provocou instabilidade em sua rede digital. Adotou imediatamente todas as medidas de segurança e controle e pôs em prática o plano para restabelecimento dos sistemas afetados. De acordo com a investigação forense em andamento, até o presente momento, não foi identificado comprometimento de dados pessoais. As operações de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto não foram afetadas pelo ataque cibernético.

A Sabesp lamenta eventuais transtornos aos clientes e informa que está empreendendo os esforços para normalização integral dos seus canais de atendimento.