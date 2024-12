Sabesp orienta aos moradores o uso consciente da água nas caixas residenciais

A Sabesp informa que o sistema de distribuição de água em Embu Guaçu, afetado por interrupção no fornecimento de energia elétrica desde sexta-feira (20), está em processo de recuperação neste domingo (22). O restabelecimento da energia por parte da concessionária ocorreu na tarde de sábado (21), quando as instalações do sistema de água voltaram a operar.

A Companhia está realizando manobras de direcionamento para agilizar a recuperação nos bairros que ainda estão afetados: Filipinho, Pq Madalena, Jd Valflor, Sto Egídio, Jd Progresso, Pq Itararé, Jd Campestre, Sta Isabel, Vl Dirce, Mina de Ouro, Recanto Vambora, Jd Sta Rosa, Chácara dos Amigos, Pq Alvorada, Colibris, Pq da Várzea, Jd Emília, Jd Guatemala, Jd São Paulo, Sta Izabel, São José, Sapateiro, Pq Manacás e Recreio Balneário Flamingo.

A Sabesp orienta aos moradores que façam uso consciente da água armazenada nos reservatórios residenciais, evitando desperdício, e está à disposição dos clientes pelo telefone 0800-055 0195; pela Agência Virtual no site e pelo WhatsApp (11) 3388-8000 (mensagens de texto).