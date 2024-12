Sabesp e Virada Sustentável 2024 lançam a Prainha de Paulista

A Sabesp e a Virada Sustentável convidam a população para conhecer a Prainha de Paulista, um dos destaques da programação da Virada Sustentável deste ano. Localizada às margens do revitalizado Rio Pinheiros, a prainha é um espaço inovador que simboliza transformação, convivência e reflexão sobre o papel de cada cidadão na preservação do meio ambiente.

A Prainha de Paulista está montada próximo ao Parque Cândido Portinari e conta com areia, guarda-sóis, cadeiras de praia e uma agenda repleta de atrações culturais e atividades para as crianças. Até domingo (8), ela será palco de discussões importantes sobre sustentabilidade, com especialistas e líderes ambientais. Entre os temas abordados estão a importância da preservação dos recursos hídricos, o impacto das ações de revitalização do Rio Pinheiros e os desafios que ainda enfrentamos para garantir o uso sustentável da água em São Paulo.

“Assim como o Rio Pinheiros mostra sinais de recuperação, ele também nos lembra que os desafios são muitos. Para continuarmos avançando, precisamos da colaboração de toda a população. É por isso que faço um convite a cada um de vocês: olhem para os nossos rios com carinho e responsabilidade”, afirma Samanta Souza, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Sabesp.

A Companhia reforça que a recuperação dos rios é uma conquista coletiva que exige a participação ativa da sociedade. Preservar os recursos naturais e manter o ambiente saudável dependem de escolhas conscientes no dia a dia, como o descarte correto de resíduos e o uso responsável da água.

A entrada para a Prainha é gratuita, mediante retirada de ingressos pelo Sympla.

Acompanhe a programação

A programação completa da Virada Sustentável está disponível no site oficial https://www.viradasustentavel.org.br e no Instagram @viradasustentavel.

Siga também as redes sociais da Sabesp para conferir conteúdos exclusivos sobre o evento.