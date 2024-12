Sabesp é a fornecedora oficial de água na São Silvestre

Pela primeira vez, a Sabesp será a fornecedora oficial de hidratação da Corrida de São Silvestre, evento que encerra o calendário esportivo do Brasil no dia 31 de dezembro, em São Paulo. A companhia vai distribuir 500 mil copos de água gratuitamente aos atletas e participantes da prova, além de disponibilizar um caminhão-pipa na avenida Paulista, ponto de chegada do percurso.

O apoio à São Silvestre, uma das corridas mais tradicionais do país, reflete o compromisso da Sabesp com iniciativas esportivas e culturais que promovem bem-estar e qualidade de vida. A São Silvestre não apenas inspira milhares de pessoas, mas também fortalece o turismo temático e impulsiona a economia local, valores que estão alinhados à missão da Sabesp.