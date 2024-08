Sabesp adota tecnologia inovadora a gás para garantir mais segurança no abastecimento de água

Para aumentar a garantia do abastecimento de água, a Sabesp reforçou o fornecimento de energia na Estação Elevatória João XXIII, na zona sul de São Paulo, com a instalação de motores a gás. A medida trouxe mais eficiência operacional à unidade ao flexibilizar a matriz energética com uma nova alternativa, o gás, melhorando a estabilidade no abastecimento de água.

Responsável por bombear a água do sistema Guarapiranga para os municípios de Taboão da Serra, Cotia, Embu das Artes e Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, a João XXIII é uma das maiores da Região Metropolitana. Com as duas novas bombas a gás, a estação elevatória terá mais segurança no fornecimento da energia necessária para seu funcionamento, reduzindo o impacto de eventuais quedas na rede elétrica convencional – vulnerável por estar exposta a ventos, tempestades e acidentes, entre outros – e garantindo o abastecimento de água.

“Um projeto inovador da Sabesp que vai melhorar a qualidade da operação, com mais redundância, e o abastecimento de água para mais de 700 mil pessoas que vivem na região. Um ganho importante que garante segurança hídrica e qualidade de vida para a população”, afirma Roberval Tavares, diretor de Operação e Manutenção da Sabesp, durante visita técnica que marcou o fim da etapa de pré-operação dos motores a gás.

Segundo Caio Mutz, diretor-executivo da Fluxus Soluções em Energia, empresa responsável pelo sistema, estudos mostram que essa fonte energética possui regularidade 88 vezes superior à da eletricidade. “O Sistema Fluxus é uma solução versátil, seja para o uso contínuo ou para a contingência. As aplicações de sucesso na Sabesp são exemplos para situações similares para outras empresas de infraestrutura no país”, explica.

A Estação Elevatória João XXIII dispõe de seis bombas de 800 CV cada. Sua operação padrão é feita com quatro delas – as outras duas são reservas. Seu consumo médio de energia é de aproximadamente 1,4 milhão de kWh por mês, o que seria suficiente para suprir cerca de 7.000 residências. Além da João XXIII, outras cinco elevatórias da Sabesp adotam a solução a gás.