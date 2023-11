Sábado é dia de conhecer os trabalhos dos estudantes de Diadema

Tudo pronto para o Circuito Cultural Professora Denise Fernandes Pereira, a maior festa da educação de Diadema. Já em sua terceira edição, o Circuito vai ocorrer no sábado, dia 2/12, das 9h às 15h, na Praça da Moça, que fica no encontro da Avenida Alda com a Rua Graciosa, e no Centro Cultural Diadema e na Casa da Música, localizados ao lado da Praça.

O evento é uma oportunidade para estudantes da rede pública municipal compartilharem com suas famílias trabalhos desenvolvidos nas escolas ao longo do ano, como apresentações culturais, oficinas, brincadeiras, vivências, entre outras produções. A expectativa é que cerca de 10 mil estudantes estejam presentes.

Vão participar todas as escolas da rede, tanto da Prefeitura quanto as que atuam de modo conveniado ao poder público municipal. Estudantes do Ensino Fundamental, Educação Infantil, creche e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) vão contribuir com trabalhos. Para orientar alunos e pais, os professores também estarão presentes durante a mostra, que é aberta ao público.

O Circuito Cultural será encerrado com um cortejo do programa Diadema de Dandara e Piatã, iniciativa da Secretaria de Educação que assegura a efetivação das leis federais 10.639/2003 e 11.645/2008, que estabelecem a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro brasileira e indígena na educação básica. Por meio do programa, mais de 11 mil crianças do Ensino Fundamental da rede pública da cidade têm uma hora de aula por semana sobre esses temas.

Aline Fernandes Silva, diretora do Departamento de Formação e Apoio Pedagógico da Prefeitura, e uma das organizadoras do evento, afirma que não existe um tema comum entre os trabalhos expostos, mas que há uma orientação para que sejam vivências que as famílias possam realizar com as crianças. “O que a gente notou nas duas edições anteriores do Circuito é que as famílias ficam muito felizes em participar desta mostra e as crianças orgulhosas de realizar as propostas com as famílias. É o momento do estudante mostrar seu protagonismo no processo de ensino e aprendizagem”, completa.

Para Ana Lucia Sanches, secretária de Educação, a mostra tem grande importância no sentido de aproximar ainda mais as famílias da vida escolar dos estudantes. “Essa aproximação é necessária já que está relacionada a boas vivências e aprendizagens mais significativas em sala de aula. Envolver as famílias é sempre uma boa ideia quando se pensa em educação de qualidade, que é o que buscamos em Diadema”, afirma.

Transporte gratuito

Para garantir que todos participem do Circuito Cultural, as escolas distribuíram vouchers, que garantem ao estudante e a um membro da família direito a uma passagem gratuita nos ônibus municipais. A passagem de volta será entregue no dia do evento a quem precisar.