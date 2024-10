SAA premia melhores iniciativas de segurança alimentar

Em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP (SAA) premia, nesta quarta-feira (16/10), iniciativas paulistas de combate à fome e a promoção da segurança alimentar e nutricional. A cerimônia ocorre na sede da SAA e começa às 8h30, com a participação do secretário executivo, Edson Fernandes.

O prêmio é concedido anualmente pela Coordenadoria de Segurança Alimentar (COSALI), por meio do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Consea/SP) aos municípios, universidades e entidades, públicas e privadas, nas categorias “Pesquisa Científica” e “Programa ou Projeto de Políticas Públicas”. Será concedida Salva de Prata aos primeiros colocados, Menção Honrosa aos segundo e terceiro colocados de cada uma das duas categorias mencionadas e Certificado de Participação aos demais classificados.

Josué de Castro foi um médico e sociólogo, e dá nome ao concurso por ser um grande expoente no estudo e combate à fome no Brasil, motivo pelo qual se tornou um importante cientista das questões sociais e nutricionais. Neste contexto, o Prêmio Josué de Castro contribui com a difusão de trabalhos em segurança alimentar e nutricional que vêm sendo realizados no Estado de São Paulo, promovendo o intercâmbio de conhecimentos entre os agentes de transformação dedicados ao tema.

Ao final da cerimônia, o secretário executivo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP, Edson Fernandes, estará disponível para entrevistas.